МИД РФ отреагировал на решение Рады о лишении российских СМИ аккредитации

Такое заявление сделало министерство иностранных дел (МИД) РФ, передает Би-би-си.

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По мнению российского МИДа, это решение "является продолжением политики по зачистке информационного пространства страны, в которой нет места альтернативным точкам зрения".

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Верховная Рада приостановила аккредитацию некоторых российских СМИ при украинских органах государственной власти до окончания АТО. Сегодня документ подписал спикер парламента Владимир Гройсман.