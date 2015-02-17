МИД РФ отреагировал на решение Рады о лишении российских СМИ аккредитации
20:45, 17 февраля 2015Политика
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Решение Верховной Рады о лишении российских журналистов аккредитации является "откровенно дискриминационным".
МИД РФ отреагировал на решение Рады лишить аккредитации журналистов / muriellenadine.wordpress.com
Такое заявление сделало министерство иностранных дел (МИД) РФ, передает Би-би-си.
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По мнению российского МИДа, это решение "является продолжением политики по зачистке информационного пространства страны, в которой нет места альтернативным точкам зрения".
Как сообщал УНИАН, в начале февраля Верховная Рада приостановила аккредитацию некоторых российских СМИ при украинских органах государственной власти до окончания АТО. Сегодня документ подписал спикер парламента Владимир Гройсман.
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