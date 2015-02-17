Контактная группа по Донбассу проведет видеоконференцию с боевиками сегодня утром - СМИ

07:18, 17 февраля 2015
Политика
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Ожидается, что скайп-конференция начнется в 7:30.

REUTERS

Сегодня утром, 17 февраля, ожидается проведение видеоконференции контактной группы по Донбассу.

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на боевика Дениса Пушилина, который считает себя "вице-спикером" в террористической организации "ДНР". 

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По его словам, скайп-конференция начнется в 7:30, украинская сторона уже подтвердила свое участие в переговорах. Представителем Киева выступит Леонид Кучма.

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