Контактная группа по Донбассу проведет видеоконференцию с боевиками сегодня утром - СМИ
07:18, 17 февраля 2015Политика
3182 0
Ожидается, что скайп-конференция начнется в 7:30.
REUTERS
Сегодня утром, 17 февраля, ожидается проведение видеоконференции контактной группы по Донбассу.
Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на боевика Дениса Пушилина, который считает себя "вице-спикером" в террористической организации "ДНР".
Читайте такжеКучма: Захарченко чуть не сорвал переговоры в Минске
По его словам, скайп-конференция начнется в 7:30, украинская сторона уже подтвердила свое участие в переговорах. Представителем Киева выступит Леонид Кучма.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter