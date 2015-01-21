РФ направила в Украину еще три батальонно-тактические группы и артиллерийский дивизион – штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

По его словам, в связи с понесенными потерями в технике и живой силе российская сторона провела наращивание сил оккупационного контингента ВС РФ, которая действует на территории Донецкой и Луганской областей.

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«Так, в районе Луганска зафиксировано появление значительного количества российских солдат без опознавательных знаков. В городе Краснодоне появилось около 60 танков, свыше 50 БМП и БТР, а также около 100 ТБМ «Тигр». В городе Горловка происходит замена боевиков бандформирования ДНР на подразделения ВС РФ. В районах городов Шахтерск и Торез сосредоточено около 100 танков ВС РФ. Все это свидетельствует о грубом нарушении российской стороной Минских договоренностей и продолжении военной агрессии против Украины», - подчеркнул Лысенко.

Он отметил, что вчера в районе российского населенного пункта Каменск-Шахтинский зафиксировано присутствие трех батальонно-тактических групп, а в районе населенного пункта Мирное один артиллерийский дивизион. «Информации, пересекли ли они границу или нет, пока нет», - отметил Лысенко.