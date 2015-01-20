РФ перебросила к границе еще три батальйонно-тактические группы мотострелков и артиллерийский дивизион

19:41, 20 января 2015
Политика
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Россия перебросила к границе с Украиной еще три батальонно-тактические группы мотострелков и артиллерийский дивизион.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«По данным разведки, зафиксирован подход еще трех батальонно-тактических групп мотострелков РФ кукраинско-российской границе в районе населенного пункта Куйбышево, Каменск-Шахтинский и Матвеев-Курган, а также один артиллерийский дивизион в районе населенного пункта Веселый», - отметил он.

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