РФ перебросила к границе еще три батальйонно-тактические группы мотострелков и артиллерийский дивизион

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«По данным разведки, зафиксирован подход еще трех батальонно-тактических групп мотострелков РФ кукраинско-российской границе в районе населенного пункта Куйбышево, Каменск-Шахтинский и Матвеев-Курган, а также один артиллерийский дивизион в районе населенного пункта Веселый», - отметил он.