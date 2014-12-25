Солдатские матери: потери среди российских солдат на Донбассе составляют минимум 50% от украинских

У российских солдат, которых отправляют на Донбасс, нет никаких опознавательных знаков как у военного подразделения, а это значит, что украинская армия может расстреливать их без каких-либо юридических последствий.

Об этом в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine заявила ответственный секретарь союза Комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова, передает InoPressa.

Мельникова отмечает, что знает много случаев, которые подтверждают, что солдаты РФ воюют в Украине.

"Недавно, например, ко мне обратились родственники новобранцев, которых отправили на полигон под городом Гуково Ростовской области, что рядом с украинской границей", - рассказывает она. Там, по словам Мельниковой, один подполковник прямо заявил солдатам, что "им необходимо подписать контракт, в противном случае он сам подпишет его за них и отправит в Луганск".

"Эту фразу слышали 250 российских военнослужащих, один из солдат сразу же отправил ее мне по телефону, после чего мы написали жалобу в военную прокуратуру и Минобороны, и солдат забрали оттуда", - говорит Мельникова.

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Еще одним доказательством являются "свидетельства о смерти, в которых указываются такие причины, как многочисленные осколочные ранения и повреждения внутренних органов". Тела военнослужащих, находившихся в военной машине, вообще обгорели так, что идентифицировать их не представлялось возможным. "Если бы все это, как утверждают официальные источники, было единичными случаями на учениях, военная прокуратура сразу бы заводила уголовные дела. Однако этого не происходит, так как мы уже полгода ведем войну", - говорит Мельникова.

Потери российской стороны составляют, по оценкам, порядка 500 человек. "Разумеется, каких-либо официальных цифр или документов нет, потери считаются государственной тайной, - продолжает Мельникова. - Однако украинская сторона публикует данные о собственных потерях, а используя определенные военно-научные формулы и зная потери одной из сторон, можно оценить потери другой. К тому же определенную роль играет мой опыт, накопленный за время девяти войн". Мельникова исходит из того, что потери среди российских солдат составляют минимум 50% от украинских.

Прежде всего в Украину отправляют военнослужащих-десантников. Также известно о том, что туда переброшены Печенгская бригада морской пехоты и мотострелковый батальон из Тоцкого района. Эти подразделения находятся в Украине без опознавательных знаков. "Все это противоречит российским законам, поскольку армию нельзя использовать без решения Совета Федерации, приказа президента и согласия Госдумы, - подчеркивает Мельникова. - Все должно быть закреплено в письменной форме". Если же этого не происходит, как заявляет Мельникова, это является "военным преступлением и нарушением Женевской конвенции по отношению к собственным военнослужащим". У солдат нет никаких опознавательных знаков как у военного подразделения, а это значит, что украинская армия может расстреливать их без каких-либо юридических последствий. "Таким образом, государство оставляет своих солдат в беде", - констатирует Мельникова.

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Почему все это не вызывает возмущение в России? "Многие люди действительно не знают, что в Украине воюют российские войска, - отвечает Мельникова. - Основной источником информации для простых граждан - телевидение, а оно распространяет максимально эффективно дезинформацию, в соответствии с которой на Украине - фашисты, Путин - спаситель и российских солдат там нет. Даже часть пользователей интернета отвергает остальное как пропаганду. Другая часть слишком мала".