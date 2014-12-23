Боевики заявляют, что наладили производство минометов на захваченном заводе Ахметова

Как передает российское агентство РИА Новости, об этом заявил глава боевиков "ДНР" Александр Захарченко во вторник "на встрече с руководителями металлургической и коксохимической промышленности".

"Сегодня праздник у "Донецкгормаша". Сегодня первый раз государство (террористическаяч организация "ДНР" - ред.) покупает 30 минометов", — заявил Захарченко. Он уточнил, что на заводе организовано собственное производство минометов.

Читайте также​Боевики продолжают обстреливать донецкий аэропортВ свою очередь, представитель завода рассказал, что в настоящее время идет разработка пневматического пулемета.

"Есть две разработки, но пока не удается достичь требуемых характеристик", - сообщил он.

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