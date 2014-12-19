СМИ: Боевики заявили о договоренности контактной группы об обмене пленных по формуле "всех на всех"
19:39, 19 декабря 2014Политика
0 0
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась об обмене пленными по формуле "всех на всех".
REUTERS
Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на слова представителя боевиков Владислава Дейнего.
Напомним, сегодня была проведена видеоконференция контактной группы по Донбассу. Встреча группы в Минске ожидается в воскресенье, 21 декабря.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter