СМИ: Боевики заявили о договоренности контактной группы об обмене пленных по формуле "всех на всех"

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на слова представителя боевиков Владислава Дейнего.

Напомним, сегодня была проведена видеоконференция контактной группы по Донбассу. Встреча группы в Минске ожидается в воскресенье, 21 декабря.