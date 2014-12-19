Началась видеоконференция контактной группы по Донбассу - МИД Германии

Об этом на брифинге заявил глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает канал 112.

Он отметил, что несмотря на неоднократные нарушения режима "тишины" все же можно было наблюдать, начиная с 9 декабря, что к"оличество убитых и раненых существенно уменьшилось".

Читайте такжеБоевики «ДНР» анонсировали видеоконференцию контактной группы по ДонбассуРанее в "ДНР" заявили, что видеоконференция контактной группы по урегулированию ситуации в Украине состоится в пятницу, 19 декабря, в 14:00 по киевскому времени.

Ранее о возможности видеоконференции перед встречей в Минске заявляли Президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин.