Началась видеоконференция контактной группы по Донбассу - МИД Германии
15:01, 19 декабря 2014Политика
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В настоящее время проходит видеоконференция контактной группы по Донбассу.
Reuters
Об этом на брифинге заявил глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает канал 112.
Он отметил, что несмотря на неоднократные нарушения режима "тишины" все же можно было наблюдать, начиная с 9 декабря, что к"оличество убитых и раненых существенно уменьшилось".
Читайте такжеБоевики «ДНР» анонсировали видеоконференцию контактной группы по ДонбассуРанее в "ДНР" заявили, что видеоконференция контактной группы по урегулированию ситуации в Украине состоится в пятницу, 19 декабря, в 14:00 по киевскому времени.
Ранее о возможности видеоконференции перед встречей в Минске заявляли Президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин.
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