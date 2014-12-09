Милиция задержала одного из активистов, которые захватывали Винницкую ОГА

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

В милиции отмечают, что во время проверок, которые проводит винницкая милиция относительно событий, имевших место 6 декабря под стенами ОГА, задержан один из активистов-правонарушителей.

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«6 декабря во время проведения внеочередной сессии областного совета возле здания ОГА отдельные агрессивно настроенные митингующие грубо нарушили общественный порядок. В результате чего восемь работников винницкой милиции, которые несли службу по охране общественного порядка, были госпитализированы с телесными повреждениями и отравлением газом», - отмечают в милиции.

По фактам избиения сотрудников милиции и грубого нарушения правопорядка возле здания ОГА следственным управлением милиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Один из активистов, причастный к грубым нарушениям общественного порядка, был задержан. Им оказался 25-летний винничанин.

8 декабря по вышеупомянутым статьям правонарушителю было объявлено о подозрении и решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия.

В настоящее время работники милиции продолжают собирать информацию и устанавливать лиц, спровоцировавших противостояние возле областной администрации.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря утром в Виннице около 400 активистов взяли штурмом здание облсовета, где планировалась внеочередная сессия, на которой местные депутаты были намерены проголосовать за отставку действующего председателя облсовета Сергея Свитко. Во время штурма здания пострадали 7 правоохранителей. Следственный отдел Управления МВД Украины в Винницкий области открыл уголовные производства по факту нарушения общественного порядка и избиения милиционеров возле Винницкой облгосадминистрации.

Активисты заняли зал и президиум облсовета и приняли обращение к президенту Петру Порошенко с требованием немедленно освободить от должности председателя ОГА Анатолия Олийныка.

Затем участники акции переместились к зданию областного управления милиции на ул. Театральной и требовали отставки начальника Управления МВД в области Игоря Моренца.

7 декабря на площади в центре Винницы состоялось так называемое "народное вече" при участии 150-200 чел., которое проголосовало за отставку губернатора Анатолия Олийныка и за нового, "народного губернатора" - председателя винницкой организации ВО "Свобода" Алексея Фурмана.