Милиция возбудила уголовные дела по беспорядкам в Виннице

23:19, 06 декабря 2014
Политика
0 0

Количество пострадавших в результате штурма ОГА и отдела милиции в Виннице выросло до 14 человек, трое силовиков - в реанимации.

/ МВД

По факту столкновений и штурма Винницкой ОГА 6 декабря МВД возбудила уголовные дела, сообщает ZN.UA.

В областном отделении милиции "по фактам грубого нарушения правопорядка у здания ОГА" возбуждены уголовные дела и начато досудебное расследование по статьям "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Читайте такжеВ воскресенье активисты планируют продолжить митинги в Виннице

Также в милиции сообщили, что телесные повреждения разной степени и отравления газом получили 8 работников милиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка. Семеро из них были госпитализированы, трое находятся в реанимации.

Согласно данным МВД, за медицинской помощью обратилось шесть протестующих, которые не нуждались в госпитализации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter