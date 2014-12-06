Милиция возбудила уголовные дела по беспорядкам в Виннице
Количество пострадавших в результате штурма ОГА и отдела милиции в Виннице выросло до 14 человек, трое силовиков - в реанимации.
По факту столкновений и штурма Винницкой ОГА 6 декабря МВД возбудила уголовные дела, сообщает ZN.UA.
В областном отделении милиции "по фактам грубого нарушения правопорядка у здания ОГА" возбуждены уголовные дела и начато досудебное расследование по статьям "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".
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Также в милиции сообщили, что телесные повреждения разной степени и отравления газом получили 8 работников милиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка. Семеро из них были госпитализированы, трое находятся в реанимации.
Согласно данным МВД, за медицинской помощью обратилось шесть протестующих, которые не нуждались в госпитализации.