Сегодня Рада рассмотрит обращение к Госдуме РФ и попробует изменить законы о нацбезопасности (прямая трансляция)
Верховная Рада Украины должна рассмотреть проект постановления о календарном плане проведения первой сессии ВР 8-го созыва (№ 1010).
Как передает корреспондент УНИАН, также предполагается рассмотреть вопрос включения в повестку дня проекта постановления об обращении ВР к Госдуме России и президенту РФ относительно освобождения украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко (№ 1095).
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Кроме того, народные депутаты рассмотрят вопрос включения в повестку дня трех альтернативных законопроектов о внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения и гарантирования национальной безопасности Украины (№№ 1014, 1014-1 и 1014-2).
Рассмотрение других проектов постановлений или законопроектов сегодняшним повесткой заседания не предусмотрено.