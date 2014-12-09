В Донецк прибыли две ротные тактические группы российских войск и наемников - Тымчук

Об этом сообщает «Информационное Сопротивление».

РТГ, укомплектованная кадровыми российскими военнослужащими-контрактниками, оснащена штатной техникой и вооружением. Вторая РТГ состоит из наемников РФ, одетых в форму боевиков «ДНР», передвигающихся на гражданском автотранспорте.

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Также в Донецке продолжается интенсивный ремонт подбитой и повреждённой ранее в боях военной техники террористов, организованный с помощью специалистов, прибывших из России. Установлено как минимум три таких площадки на базе промышленных предприятий в черте города. На них на данный момент ремонтируется до 15 единиц техники.