Гройсман не имел оснований не подписывать постановление о руководстве и составе комитетов ВР - Сыроид

Об этом написала на странице в Facebook заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед.

«О юридической стороне. Проект этого постановления разработала и утвердила Подготовительная депутатская группа. В эту группу вошли представители всех политических сил, которые прошли в парламент. Председателем Подготовительной группы был избран Владимир Гройсман, меня же избрали заместителем. Соответственно, после избрания Владимира Гройсмана Председателем Верховной Рады Украины я осталась лицом, уполномоченным подписывать решения, принятые рабочей группой. Подготовительная группа приняла решение, согласно которому на должностях председателей комитетов не осталось лиц, которые голосовали за законы ”16 января”, но эти люди (16 человек) остались на должностях заместителей и секретарей комитетов. Решение было обосновано статьей 81 Регламента ВР и требованиями международных организаций и представительств. Как уполномоченное лицо я не могла не подписать принятое решение», - написала Сыроид.

При этом она отметила, что в ходе обсуждения проекта постановления в сессионном зале коллеги-депутаты предлагали ”исключить из руководства комитетов лиц, которые голосовали за законы ”16 января”, в то же время, никто не озвучил их фамилий». «Поскольку ”16 января» не является юридическим критерием, юристы, которые оформляли окончательный вариант текста постановления, не имели никаких оснований вносить в него изменения. А Председатель ВР не мог его не подписать».

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Сыроид отметила: «О ”неюридической” стороне. Последние сутки перед голосованием, особенно ночь, были посвящены тому, чтобы не позволить, чтобы на руководящих должностях появились одиозные личности». При этом она добавила, что «Анна Гопко (народный депутат Украины из фракции «Самопомич» - УНИАН) в своем посте той ночью описывала давление, под которым мы находились. Я потратила часы, убеждая более прагматичных коллег по коалиции и объясняя непосредственно самим фигурантами, что у них испорчена карма, для очистки которой необходимо пропустить политический сезон. В своих усилиях я была частично успешной».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман подписал постановление ”Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины восьмого созыва и избрании председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации”.

Согласно документу, фамилии руководителей комитетов и их первых заместителей остались те же, что и в начальной версии текста, которая была опубликована к рассмотрению вопроса в ВР.

В тексте так и не определены председатели трех комитетов: Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины, а также Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.