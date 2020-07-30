BB-крем и CC-крем: чем они лучше тонального крема

BB-крем и CC-крем лучше обычного тонального крема.

Все модницы пользуются тональным кремом. Он выравнивает тон, скрывает небольшие изъяны и маскирует прыщи. При этом он также забивает поры и не дает коже дышать. На смену ему пришли BB-крем и CC-крем.

В чем разница

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При использовании разницу вы не заметите. Компоненты там одни и те же - вода, красящие пигменты, солнцезащитные фильтры, растительные экстракты и масла. Но разница есть в концентрации. В составе BB-крема процент увлажняющих и питательных компонентов будет выше.

Как ощущается на коже

Этот крем наносится так же как и тональный. Он ложится толстым жирным слоем и оставляет на коже пигмент. Тем, у кого сухая кожа он идеально подойдет. Для девушек с жирной кожей больше подойдет СС-крем, так как он имеет пудровый финиш и более легкую текстуру.

Как лучше наносить

В первую очередь используйте СС-крем. Он идеально сольется с вашей кожей и послужит базой. После того как он впитается, нанесите тонкий слой ВВ-крема для маскировки недостатков кожи.

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