Скрабы для тела: названы все плюсы и минусы

Скрабы очень полезны для кожи.

Скрабы очень полезны для кожи тела. Если не скрабировать кожу регулярно, то её отмершие клетки могут соединиться с естественным кожным жиром и блокировать поры.

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Это чревато рядом неприятных кожных проявлений - черные точки, воспаления, забитые поры. Поэтому ее нужно отшелушивать и очищать.

Скрабы борются с рядом проблем. Они избавят вас не только от высыпаний на лице, но и от целлюлита и растяжек. Все зависит от ваших потребностей. Соответственно, скраб нужно подбирать сугубо под ваши потребности. Желательно использовать только натуральные скрабы, а не пластиковые. Стоят они дороже, но и эффекта от них больше.

Если же у вас скраб подешевле и не очень качественный, то будьте готовы к тому, что он может ранить вашу кожу. В результате могут появиться воспаления и она начнет быстрее стареть. А если он ранит уже имеющиеся прыщи, то загонит инфекцию глубоко в кожу и может вызвать обострение акне.

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