Оккупант рассказал, что из украинских БПЛА звучала музыка.

Украинский певец Андрей Данилко, известный также под женским сценическим именем Верки Сердючки, отреагировал на заявления российского оккупанта о том, что им приходилось слушать его песни.

На днях в сети появился отрывок интервью с солдатом 392 мотострелкового полка российских Вооруженных сил с позывным "Увар". Он рассказал пропагандистам, что из украинских беспилотных летательных аппаратов, которые летали возле их позиций, звучали песни Сердючки. Пропаганда назвала это "попытками воздействия":

"Ну, по ночам бывало прилетал мавик и летал по улицам. Ну так, не спеша. Они музыку включали нам, Верку Сердючку. И сдаться предлагали, и воду, еду. Частенько они так прилетали".

Данилко уже отреагировал, "репостнув" в своем Instagram-аккаунте это видео с подписью: "Лайфхак: против зомби также работает".

Напомним, ранее Андрей Данилко рассказал, что не будет переводить старые хиты, написанные на русском языке, поскольку они будут некачественными. Он заверил, что сейчас работает над новыми украинскими песнями.

