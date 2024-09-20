48-летний Вячеслав Довженко высказался об отношениях с молодой дизайнеркой.

Известный украинский актер, звезда "Киборгов" и "Дом "Слово". Бесконечный роман" Вячеслав Довженко впервые заговорил о новом романе. Знаменитость прокомментировал отношения с молодой избранницей.

Как известно, 18 сентября артист отмечал свое 48-летие. По случаю праздника его новая возлюбленная поздравила мужчину и поделилась романтическими кадрами с актером. Сейчас о новой избраннице Вячеслава известно лишь то, что она значительно моложе его и является дизайнером костюмов. Пара вместе работает на съемочной площадке.

Однако актер хочет оставить свою личную жизнь в тайне и о любимой говорит не слишком радостно. Он убежден, что его отношения должны остаться только для него и его девушки.

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"Ничего не изменилось, сейчас я так же продолжаю не говорить об этом. То, что я в Instagram опубликовал Stories от нее - это мое личное право. Но в дальнейшем афишировать детали отношений я не хочу. Рассказывать, как мы встретились или еще что-то - об этом говорить не буду. Почему? Потому что счастье любит тишину", - заявил кинозвезда в комментарии для "РБК-Украина".

По словам Довженко, он не хотел показывать публике фото с любимой, но он был растроган ее поздравлением, поэтому решился на это. При этом Вячеслав намекнул, что они с избранницей уже живут вместе. Дома, как рассказал актер, его ждал сюрприз от любимой.

"Она меня так искренне поздравила своим Stories, в ответ захотел ее поддержать. У нее закрытый аккаунт, поэтому это не было сделано для широкой общественности, чтобы всем об этом рассказать. Мне было приятно ее поздравление, поэтому я поделился им и у себя на странице в соцсетях. Главное, что меня дома тепло встретили. С шариками, с подарками, с тортом - это самое главное. А что подарили - пусть останется для нас", - добавил артист.

К слову, в 2018 году Довженко разорвал отношения с актрисой Ксенией Баша, с которой был в браке 17 лет. Экс-супруги воспитывают двух сыновей - Василия и Ивана.

Напомним, ранее Вячеслав Довженко рассказал, пойдет ли воевать. Он ответил, есть ли у него бронь от мобилизации.

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