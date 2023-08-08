Актриса познакомилась с ним в 2015 году и называла мужчину любовью всей своей жизни.

Известная актриса Сандра Буллок потеряла своего жениха - 57-летнего Брайана Рэндалла. С ним она встречалась с 2015 года. Актриса согласилась стать его женой, но 5 августа мужчина скончался.

Избранник Буллок умер из-за редкого заболевания. Три года назад мужчина узнал, что у него БАС - боковой амиотрофический склероз. До сих пор врачи не нашли способ победить эту болезнь, пациенты, которым ставят такой диагноз, умирают примерно через 3-5 лет.

Информацию о смерти жениха Буллок уже подтвердил представитель актрисы. А родственники Рэндалла в комментарии для ABC News отметили, что он пытался скрывать информацию о своей болезни от фанатов.

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"Мы безмерно благодарны неутомимым врачам, которые вместе с нами боролись с этой болезнью, и поразительным медсестрам, которые часто жертвовали своими семьями, чтобы быть с нами", - отметили близкие мужчины.

Что известно о романе Буллок с Рэндаллом

По информации СМИ, актриса познакомилась с известным американским фотографом в 2015 году. Они редко говорили о своих отношениях, однако часто появлялись на публике вместе.

Сама Буллок делилась фото с Рэндаллом на своей странице в Instagram. Актриса говорила, что считает мужчину любовью всей своей жизни. Известно, что пара планировала пожениться.

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