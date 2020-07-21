Четвертым участником нового сезона «Танцев со звездами» стал актер Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - это украинский актер.

Уже несколько дней в социальных сетях распространяется #танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж. Во время челленджа звезды передают друг другу эстафету.

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Одним из участников четвертого сезона станет украинский актер Тарас Цымбалюк, который играл главную роль в фильме «Черный ворон». Он принял эстафету от экс-участницы группы «Виа Гра» Санты Димопулос.

Видеоролик актер снял дома, в нем на телефон Тараса приходит сообщение от Санты Димопулос. В кадре он торопливо начинает собираться, чтобы сообщить об участии в шоу и передать эстафету своей коллеге - звезде сериала «Папик» и «Голосу країни» Дарье Петрожицкой.

«Я считаю, что язык тела - это нечто глубокое, философское. Поэтому для меня «Танці з зірками» - настоящий вызов. Это шоу, которое объединяет миллионы украинцев, поэтому для меня честь принять участие в этом проекте», - сказал Тарас.

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