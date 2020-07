Четвертым участником нового сезона «Танцев со звездами» стал актер Тарас Цымбалюк

Актор фільму «Чорний ворон» Тарас Цимбалюк (@taras.tsymbaliuk) приймає #танціззіркамиchallengе від Санти Дімопулос і передає естафету зірці серіалу «Папік», суперфіналістці десятого сезону «Голос країни» Дар'ї Петрожицькій (@petrozhitskaya) 🎉 Хочеш побачити акторку на паркеті #танціззірками?

A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Jul 21, 2020 at 5:01am PDT