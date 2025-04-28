Об этом пишут украинские Telegram-каналы, которые утверждают, что актер согласился на участие за кругленькую сумму.

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, который станет главным героем шоу "Холостяк-14", получит гонорар за свое участие в проекте. Знаменитости выплатят большую сумму денег за то, что он снимется в романтическом реалити и будет строить отношения на камеру.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал "Злива". По данным инсайдеров, артист станет одним из немногих "холостяков", которые получали гонорар за участие в шоу. Отмечается, что всего за весь период съемок звезде картин "Поймать Кайдаша", "Черный ворон", "Женский доктор" выплатят один миллион гривень.

Более того, автор поста утверждает, что участницей 14 сезона проекта все же станет украинская актриса Елена Светлицкая, которой приписывают роман с Цымбалюком.

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"Тарас Цымбалюк, кстати, один из немногих, кто гонорар за участие в шоу таки получит. Говорят, это 1 000 000 грн. И еще... Столько уже людей написало нам, что среди участниц Елена таки будет", - говорится в посте Telegram-канала.

Инсайдеры рассказали, что парочку неоднократно замечали вместе на публике. Они не скрывают чувства друг к другу и проводят вместе время в отелях и ресторанах. Приближенные лица к проекту "Холостяк" также отмечают, что Тарас и Елена уже подписали контракт с реалити об участии в нем.

Несмотря на слухи о возможном романе между звездами, они сами никак не комментируют, какие на самом деле отношения между ними. В Telegram-канале указывают, что причиной этому является контракт, согласно которому артистам запрещено высказываться об их отношениях.

"А вот люди приближенные к продакшену "Холостяка", утверждают, что по контракту, который уже подписали, Елена и Тарас не имеют права комментировать свои отношения и выходить в люди вместе", - говорится в заметке.

Как известно, съемки реалити стартуют летом этого года. Сейчас продолжается сбор анкет будущих участниц шоу. Премьера нового сезона "Холостяка" состоится уже этой осенью.

Напомним, ранее после слухов о романе Тараса Цымбалюка застали на прогулке за ручки с актрисой. Звезды снова подогрели интерес публики к своим отношениям и намекнули на романтическую связь между ними. Артист с Еленой Светлицкой показались во Львове. Инсайдер снял момент, как парочка держалась за руки.

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