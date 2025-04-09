Сонграйтер Андрей Парфенов в интервью УНИАН рассказал с кем труднее и легче всего работать в музыкальной сфере.

Автор хитов для топовых украинских артистов - Андрей Парфенов - приоткрыл завесу музыкальной индустрии. Как заработать на своем хобби, почему не каждая песня становится хитом, и что на самом деле происходит за кулисами сотрудничества с такими звездами, как Анна Тринчер и Светлана Лобода?Парфенов поделился своими самыми громкими достижениями, финансовыми секретами и скандалами, с которыми ему приходилось сталкиваться в работе с артистами.

Какие из твоих песен слушатели могли слышать в последнее время, например, за прошлый год?

Последний год был очень насыщенным: много интересных проектов, к которым я имел то или иное отношение. Для Анны Тринчер я написал три песни: "Бар за баром", "Треш", "Не знаю".

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В LOBODA также вышло несколько песен, к которым я имел отношение, в частности "Инстинкт", которая сейчас заняла первое место в Apple Music TOP 25 Киев и второе в общем чарте TOP 100. Сейчас над ней в рейтинге находится только новый трек Lady Gaga.

Участвовал в создании песни группы MOLODI - "my sea", которая заняла второе место на национальном отборе "Евровидения". Сейчас мы работаем над их альбомом.

Также были релизы песен у Michelle Andrade, Skylerr, Ostrovskyi, MAYOROVA, Натальи Могилевской, MONATIK ("А що?") и у многих других артистов и блогеров.

Недавно вышло несколько интересных дуэтов: SWOIIA & Melovin, Анна Тринчер & Cheev, Edgar Ti & Елена Тополя. Сейчас в процессе еще несколько неожиданных коллабораций - уверен, они вам понравятся.

В некоторых проектах я делал все полностью, в других - только мелодию или слова. А есть песни, которые изначально были куплены в виде демо и после тотальной переработки артистами приобрели новое звучание - настолько, что я их даже не сразу узнал.

Как распознать хит? Могут ли артисты, покупая песню у тебя, быть уверенными, что она попадет в чарты?

Нет, потому что на успех песни влияет множество факторов. Автор может создать качественный продукт, но его нужно правильно "упаковать": хорошо спеть, передать эмоцию, сделать качественный продакшн, снять клип, прогреть аудиторию, настроить таргетированную рекламу.Важную роль играет ротация на радио, телевидении, поддержка блогеров.

Бывали случаи, когда песня без всякого промо становилась вирусной в TikTok, но это скорее исключение. Поэтому я считаю, что стоит верить в удачу, но при этом максимально вкладываться в продвижение.

Есть фраза, которая мне очень нравится: "Из хита можно сделать обычную песню, и из обычной песни можно сделать хит".

Давай представим, что я продюсер с большим бюджетом и возможностями. Могу ли я с помощью этого продвинуть своего артиста в топ-чарты?

Продвинуть в чарты - да, но закрепиться там - нет. Если песня не зацепит аудиторию, то никакие бюджеты не изменят этого. Деньги не заставят слушателя получать удовольствие от музыки, переслушивать трек, снимать под него видео в TikTok, записывать каверы и так далее.

Основа всего - это песня. Если в ней есть потенциал, то продвижение будет оправданным и поможет слушателям ее найти и оценить. Это как с рестораном: ты можешь открыть самое красивое заведение, вложиться в рекламу, привлечь посетителей, но если еда будет невкусная - они не вернутся. То же самое и в музыке.

Можно потратить сотни тысяч на таргет, сделать так, чтобы реклама с треком появлялась повсюду, заказать промо у блогеров или даже на экране "Гулливера". Но если слушателю песня не зайдет, никакие деньги не сделают ее хитом.

Успех - это всегда комплексный подход: качественный материал, сильный продакшн, интересный видеоконтент, PR, таргетинг, работа с аудиторией. Деньги могут дать старт, но они не гарантируют долгосрочного успеха.

Как бы это банально не звучало, в артисте должен быть артист, а в песне - песня.

Почему один артист выпускает песню, которая попадает в тренды, а следующая его работа даже близко не показывает таких результатов?

Я думаю, что не все зависит от артиста и его команды, есть внешние факторы, которые могут влиять на результат релиза. Представим, что я не топ-звезда, но и не начинающий артист.Я выпускаю песню, и в это же время несколько топовых артистов делают релизы своих треков. Они имеют фан-базу, которая в десятки раз превышает мою. Смогу ли я обойти их в чарте по количеству стримов и прослушиваний? Это риторический вопрос.

Или другой пример: я сделал релиз в день, когда начались массовые обстрелы, я думаю, что в такое время ни мне, ни слушателям будет не до прослушивания песен.Также бывает, что я придумал не такие интересные креативные видео в TikTok, как при предыдущем релизе. Или, возможно, решил поэкспериментировать со стилем песни, но не попал в предпочтения аудитории.На каком-то этапе я могу решить не снимать клип или не вкладывать деньги в таргетинг, надеясь, что прошлый успех "подтянет" и этот релиз без дополнительных действий. Или же меняю команду и уже в финальном результате понимаю, что это повлияло на качество проекта. Иногда просто выбираю не совсем подходящую для себя песню - и это становится очевидным только со временем.

Опиши ситуацию с хитами зарубежного рынка, какой она есть?

Beyoncе выпустила несколько альбомов за последние 10 лет - это примерно 40-50 песен, но на вершинах мировых чартов оказались лишь единицы.

Queen имеют 15 студийных альбомов и 73 сингла, но 99% людей знают не более 20 их песен. Делает ли это их менее культовыми? Конечно, нет.Ведь невозможно выпускать хиты как на конвейере. Как правило, артиста определяют несколько его основных песен, а остальные просто удерживают аудиторию.Артист - это живой человек, у него есть свои эмоции, выгорания, проблемы, конфликты в семье, счастливые моменты, изнурительные туры, большие победы - и все это влияет на выбор песни, ее эмоцию, работу с промо.

Ну и еще один важный момент - масштаб личности. Можно пойти на концерт ради одной песни, а можно - ради самого артиста. Его музыка станет лишь приятным бонусом.Я помню, какие невероятные эмоции испытывал, стоя рядом со Скрябиным, его энергетика была невероятной. Я следил не просто за его песнями, а за ним как за личностью. Он был успешным независимо от того, насколько хорошо заходили его новые релизы.

Я это всё к тому, что артисту важно строить себя не только через песни, но и через свою личность. Если человек интересен публике, он переживёт даже не слишком успешные релизы, и это не повредит его карьере.

Можешь ли открыто говорить о своих доходах? Хотелось бы понимать хотя бы приблизительные цифры, чтобы оценить перспективность твоей профессии.

У меня были базовые финансовые цели: купить жилье, автомобиль, инвестировать в музыку. Я их закрыл еще несколько лет назад благодаря своей профессии.

Но конкретные цифры назвать сложно, потому что доходы нестабильны. Бывали месяцы, когда я мог купить авто, а бывали периоды, когда едва покрывал расходы на аренду студии.

Стоимость песни зависит от многих факторов: имя автора, его портфолио, количество выпущенных хитов и их успех в чартах. Не надо забывать и о статье расходов: оплату услуг музыкантов, вокалистов, обновление оборудования, содержание помещения в центре Киева и тому подобное.

Конечно, это прибыльная сфера, но, как и в любом деле, на все нужны время и терпение.

С кем из артистов было труднее всего работать?

Труднее всего работать с артистами, которые сами до конца не понимают, чего хотят. Часто поступает запрос: "Сделайте хорошую песню", - но при этом артист не может сформулировать, в каком стиле видит себя. Моя задача - найти то направление, в котором он будет звучать органично.

Первая сложность - это обсуждение цены. Одна работа может занять 5 часов, другая - 5 дней, и соответственно стоимость будет кардинально разной.Не все понимают, как формируется конечная цена: в представлении артиста - я написал одну песню, а в реальности я сделал десятки версий, из которых только одна пришлась по вкусу артисту.Поэтому выделить кого-то конкретного не могу - таких случаев было десятки, когда приходилось писать вариант за вариантом, пока заказчик не узнавал себя в одном из них. Одно дело когда я пишу по четкому ТЗ, а другое, когда просто ищу.

Были ли случаи, когда артисты "кидали" тебя?

Нет. За более чем 10 лет работы не было ни одного случая, чтобы меня обманули или не заплатили. В этом просто нет смысла - артист выпускает песню, тратит средства на релиз, а я, как правообладатель, подаю обращение на удаление трека с платформ из-за нарушения авторских прав. Договор о передаче прав я передаю только после полной оплаты.

К тому же наша сфера очень узкая, все всех знают, и вряд ли кто-то захочет испортить репутацию ради одного обмана.

Было такое, что ты написал песню, а при релизе тебя не указали как автора? Были ли конфликты на этой почве?

О да, это болезненная тема. Таких случаев было немало. Признаюсь, сначала я не придавал этому большого значения. Хотя почти в каждом договоре есть пункт, согласно которому артист обязуется указывать меня как автора, если это технически возможно.

Со временем мне надоело терпеть подобное пренебрежение, и я привлек к этому вопросу юриста по авторскому праву - Александра Селиванова, который начал представлять мои интересы. Если клиент присваивал себе мое авторство или указывал другого автора - мы подавали жалобу на платформу с требованием удалить трек из публичного доступа. Несколько песен были удалены из Apple Music, YouTube и других сервисов.Об этом я публично написал в соцсетях - как пример последствий. После этого подобные случаи почти прекратились. Иногда бывают технические ошибки со стороны менеджеров или платформ - в таких случаях я сначала связываюсь с артистом или его представителем, чтобы уточнить ситуацию. С топ-артистами такого почти не случается. Чаще всего - с новичками.

С кем из артистов проще всего работать?

Как ни странно - с топ-звездами. Они четко понимают, чего хотят. У них уже есть сформированный стиль, аудитория, позиционирование.Анализируя их предыдущие релизы, я сразу понимаю, какие фразы им подойдут, а какие - нет. В их дискографии уже десятки или сотни песен, которые раскрывают их характер и образ.Для меня легкость - это не простота выполнения задачи, а четкость запроса и понимание путей достижения результата.Бывают случаи, когда, казалось бы, простой заказ превращается в моральный деструктив - например, если заказчик - молодой блогер с первой волной популярности и непростым характером. А бывает наоборот: сложная задача, но настолько комфортная коммуникация, что работа проходит на позитиве.

Кто из артистов отказывался покупать песню? Почему?

Таких случаев было немало. Кто-то годами работает со своим автором и не хочет менять почерк. Кто-то пишет сам. А к кому-то я просто не смог достучаться.

Иногда я вижу, что мог бы быть полезным артисту - анализирую его релизы за последние годы и понимаю, что мой материал мог бы его усилить. Но человек не отвечает. Почему - не знаю. Но навязываться не считаю нужным.

Были ли интересные или скандальные истории, связанные с артистами?

Было очень много, но расскажу одну из самых показательных - историю песни "Бар за баром" Анны Тринчер. Когда я написал эту песню, мы с командой предложили ее многим артистам.Большинство ответили, что она "неперспективная", "не формат", или представляли ее исключительно в мужском исполнении. Но Аня и ее продюсер Денис Буданцев увидели в ней потенциал, приобрели и выпустили. В результате - это стал один из самых успешных релизов Тринчер по количеству стримов.

Один из артистов, которому я тоже посылал эту песню, впоследствии признался, что просто прослушал несколько секунд и выключил - ему показалось, что это очередная скучная лирика.

Это хороший пример того, как важно прослушать песню до конца. В современном мире достаточно двух строк или одной фишки, чтобы трек стал вирусным и возможно сами эти "крючки" спрятаны в середине песни, или в самом конце.