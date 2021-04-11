Актриса показала фото / instagram.com/torispelling
Популярная актриса Тори Спеллинг опубликовала в Instagram коротенький ролик, на котором идет по территории отеля в полупрозрачной юбке, топике и шляпе. Читайте такжеАнастасия Приходько тайно родила третьего ребенка
Звезда кокетливой походкой прошлась, а затем то ли случайно, то ли нет упала на газон. В этот момент она задрала ноги, засветив интимное место.
Но, видимо, чтобы не шокировать фанатов до конца, актриса решила прикрыть "клубничку" звездочкой. В целом видео получилось очень даже забавное.
Кто такая Тори Спеллинг:
- Тори снимается в кино с 1981 года
- В конце 1990-х — начале 2000-х годов актриса пыталась пробиться в большом кино, снявшись в ряде картин, таких как "Крик 2" (1997, эпизодическая роль), "Очень страшное кино 2" (2001), "Любовь всё меняет" (2001), "Голое кино" (2002) и другие
- В 2006 году в эфир канала VH1 выходит ситком "Скандалистка", в котором Тори сыграла саму себя, пародируя все стереотипы, которые существуют относительно её персоны
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