Тори Спеллинг показала забавное видео с отдыха.

Популярная актриса Тори Спеллинг опубликовала в Instagram коротенький ролик, на котором идет по территории отеля в полупрозрачной юбке, топике и шляпе. Читайте такжеАнастасия Приходько тайно родила третьего ребенка

Звезда кокетливой походкой прошлась, а затем то ли случайно, то ли нет упала на газон. В этот момент она задрала ноги, засветив интимное место.

Но, видимо, чтобы не шокировать фанатов до конца, актриса решила прикрыть "клубничку" звездочкой. В целом видео получилось очень даже забавное.

Кто такая Тори Спеллинг:

Тори снимается в кино с 1981 года

В конце 1990-х — начале 2000-х годов актриса пыталась пробиться в большом кино, снявшись в ряде картин, таких как "Крик 2" (1997, эпизодическая роль), "Очень страшное кино 2" (2001), "Любовь всё меняет" (2001), "Голое кино" (2002) и другие

В 2006 году в эфир канала VH1 выходит ситком "Скандалистка", в котором Тори сыграла саму себя, пародируя все стереотипы, которые существуют относительно её персоны

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Автор: Диана Могилевич