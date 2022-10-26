Операцию делал ее супруг Платон Тарнавский.

Известная блогерша Саша Бо сделала пластическую операцию. Ее проводил супруг знаменитости Платон Тарнавский. У себя в Instagram-блоге звезда продемонстрировала результаты вмешательства.

"Что это за гиалуроновый вареник? Я этого не замечала, потому что привыкла к себе. Я всегда мечтала о пухлых губах, но природа меня этим обделила. Жизнь слишком коротка, чтобы не осуществлять свои мечты", - прокомментировала своем решение Саша.

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Она уточнила, что решилась на данную операцию, чтобы больше не увеличивать губы при помощи уколов красоты.

"Я полностью растворила верхнюю губу коллагеназой и гиалуронидазой, чтобы больше никогда не "надувать" ее филлером. И можете даже не писать мне про какое-то "принятие себя". Потому что у меня есть по факту не принятие своей верхней губы, и я сделала ее такой, какой хотела", - обратилась блогерша к своим подписчикам.

Отметим, этой осенью блогерша Саша Бо и врач Платон Тарнавский сыграли свадьбу. Пара знакома еще со студенческих лет, однако их отношения завязались после развода Саши Бо со своим первым мужем Игорем Пустовитом.

Напомним, недавно Саша Бо показала свои роскошные апартаменты в Ивано-Франковске.

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