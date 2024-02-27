В возрасте 32-х лет умер популярный украинский блогер-миллионник Юрий Ворожко. Об этом сообщила его жена. "Юры больше нет с нами. Все детали впоследствии напишу", - написала она на его странице в Instagram.

Ведущий Слава Демин пишет, что Ворожко утонул в бассейне в Кропивницком. Это произошло в понедельник, 26 февраля. Он отметил, что блогер много сделал для обездоленных людей.

"Мы только позавчера разговаривали с Юрой, потому что имеем детей-сирот, которым совместно помогали, и договорились встретиться на днях, чтобы согласовать дальнейшие действия. Юра действительно был одним из самых добрых и бескорыстных людей, которых я знал. Он должен был стать отцом в третий раз..." - написал Демин в своем Telegram-канале.

Фельдшер Сергей Табачук, прибывший на вызов в спорткомплекс, сказал Общественному, что они получили вызов в 10:11. Через пять минут они были на месте и увидели, что мужчине оказывает первую домедицинскую помощь инструктор. Сердечно-легочная реанимация не помогла. В полиции отметили, что видимых признаков насильственной смерти во время осмотра тела не обнаружили.

Что известно о Юрии гадалке:

Блогер имеет более миллиона подписчиков на YouTube, более 60 тысяч - в Instagram и почти 594 - в TikTok.

Он снимал различные социальные эксперименты, а также занимался благотворительностью и сборами для Вооруженных сил Украины.

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