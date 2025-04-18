Тарас Цымбалюк стал новым главным героем 'Холостяка': что о нем известно

Тарас будет искать любовь на проекте.

Телеканал СТБ назвал имя нового главного героя шоу "Холостяк-14". Им стал известный украинский актер Тарас Цымбалюк. УНИАН рассказывает все, что известно о нем.

Тарас Цымбалюк - биография

Тарас родился в Черкасской области в семье преподавателей. Однако он решил не идти по стопам родителей, а связать свою жизнь с актерством. В 2013 году он окончил Киевский национальный университет Карпенка-Карого, а уже в 2018 году он сыграл первую главную роль в киноленте "Черный ворон".

В 2019 году он сыграл Карпа Кайдаша в телесериале Натальи Ворожбит "Поймать Кайдаша". Также он снялся в сериалах "Крепостная", "СуперКопы", "Женский доктор" и других.

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В 2020 году Тарас принял участие в проекте "Танцы со звездами". Тогда его назвали главным секс-символом шоу.

Тарас Цымбалюк - личная жизнь

О личной жизни Цымбалюка известно не много. Во время съемок "СуперКопов" он познакомился с актрисой Викторией Варлей. У них был не долгий роман. К слову, Варлей была одной из участниц шоу "Холостяк", когда главным героем был Алекс Топольский.

Также известно, что Цымбалюк дважды был женат. О первой супруге он почти ничего не рассказывал, а вот второй была визажист Тина Антоненко. Спустя несколько лет пара рассталась. По словам Тараса, он легко пережил этот процесс, а вот для Тины расставание было сложным.

Актер говорил, что они с экс-супругой не смогли смириться с разногласиями, которые возникали в их паре.

"Мы те люди, которые вообще не подходят друг другу. Когда быт начал вычленить у нас эти острые углы, мы на них наткнулись и поняли, что совершенно по-разному смотрим на вещи. Мы пытались обдумать это все, проделать это все, сделать паузу, думали, что сможем быть вместе. Мы сошлись во мнении, что не можем мириться со взглядами, в которых мы совершенно не совпадаем. Я взял на себя ответственность и это дело закончил", — сказал актер в одном из интервью.

После развода с Тиной Тарас закрутил роман со Светланой Готочкиной. Их отношения были достаточно красивыми, однако и с ней он расстался. Интересно, что актер особо не рассказывал о расставании со Светланой, она тоже почти не комментировала эту тему.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк пожаловался на проблемы со здоровьем.

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