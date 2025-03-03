Актриса повторила поступок коллеги 22-летней давности.

Нынешняя церемония вручения премии "Оскар-2025" не обошлась без курьезных случаев с участием звезд. В частности, американская актриса Хэлли Берри, известная по фильму "Женщина-Кошка", решила отомстить актеру Эндриену Броуди, который стал лауреатом кинопремии за роль в фильме "Бруталист".

Знаменитость подошла к коллеге и неожиданно страстно поцеловала его на глазах у публики, среди которой была и жена артиста - дизайнер Джорджина Чепмен. Интересно, что она почти никак не отреагировала на поступок Берри и спокойно наблюдала за поцелуем актеров.

Звезда таким образом вернула долг 22 летней давности Броуди. Дело в том, что в 2003 году на церемонии "Оскар" артист также неожиданно для всех страстно поцеловал коллегу. Тогда Эдриен стал победителем премии в номинации "Лучший актер" за роль в картине "Пианист". А заветную статуэтку ему вручала как раз Хэлли. Этот момент вошел в историю премии и запомнился многим поклонникам мероприятия.

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"Я должна была как-то отплатить", - написала Берри в Instagram и показала видео с поцелуем с Броуди.

На кадрах заметно, что сам актер с юмором отнесся к поступку коллеги. Он несколько раз повторил: "Я люблю тебя", обращаясь к кинозвезде. На ролике также видно, как Хэлли просит прощения у Джорджины, после чего они обнимаются.

"Прости, Джорджина, но мне нужно это сделать", - сказала знаменитость.

В комментарии для Extra жена лауреата "Оскара" отметила, что совсем не обиделась на актрису: "Как можно отказать мужу в поцелуе с Хэлли Берри?". А от себя Берри добавила, что более 20 лет ждала этого момента и мечтала о том, чтобы наконец "взять реванш".

"Двадцать один год я ждала, чтобы вывести его на красную дорожку и дать ему пощечину", - в шутку отметила артистка.

К слову, в этом году Броуди победил на премии в категории "Лучший актер" за роль архитектора Ласло Тота в картине "Бруталист". А Берри до сих пор остается единственной темнокожей актрисой, которая выиграла премию за главную женскую роль.

Напомним, ранее ведущий "Оскара-2025" прошелся по фильму "Анора" с актерами из РФ. Конан О'Брайен не удержался от меткого комментария относительно победы ленты на "Оскаре" и пошутил, что хотя бы на экране кто-то может противостоять россиянам.

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