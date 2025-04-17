Известный шоумен рассказал, общается ли он сейчас с певицей.

Известный украинский шоумен и хореограф, а сейчас и театральный актер Дмитрий Коляденко высказался об отношениях с певицей Ириной Билык. Артист ошеломил поклонников признанием, что у него не было отношений после романа со звездой.

В интервью для Марии Ефросининой знаменитость поделился, что в его жизни были две "роковые" женщины - это Билык и его первая жена Елена Коляденко. По его словам, они были сильными, умными и мудрыми, что после них ему сложно найти себе пару, из-за чего в последние годы его личная жизнь и не складывается.

Коляденко признался, что после романа с артисткой, у него больше не было отношений. Он не смог встретить свою любовь и построить семью, о которой мечтает уже много лет.

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"Я никому это не говорил - у меня не было женщины после Билык. Совсем. У меня нет, у меня не было женщины. У меня не было отношений. Я не смог", - удивил признанием актер.

Он поделился, что сейчас не поддерживает связь с Билык. Продолжается это уже два месяца. В то же время Дмитрий отметил, что больше не планирует романтических отношений с исполнительницей, несмотря на то, что уважает ее и любит как друга. Он убежден, что вскоре они снова возобновят общение, но им обоим нужно устраивать личную жизнь отдельно друг от друга.

Звезды поссорились из-за авто. Хореограф признался, что, когда Ирина Николаевна попросила у него машину, он ей отказал. После того они больше не общались, но у Коляденко до сих пор очень хорошее отношение к бывшей.

Что касается своей личной жизни, то артист отметил, что мечтает снова влюбиться. Он ходит на свидания, но пока он не встретил женщину, с которой бы хотел проводить много времени.

Что известно об отношениях Билык и Коляденко

Роман Билык и Коляденко закрутили в 2001 году. Отношения пары были непростыми. Они постоянно ссорились, расходились и снова мирились. Шоумен звал избранницу замуж, но она так и не согласилась стать его женой. В 2006 году влюбленные разошлись.

Их разрыв был скандальным. Певица бросила хореографа, из-за чего тот отомстил ей и "слил" ее обнаженные фото в прессу. Коляденко после расставания начал выпивать и у него даже была депрессия, но со временем боль прошла и бывшим удалось найти общий язык.

Напомним, ранее 55-летняя Ирина Билык заговорила о замужестве и ответила, планирует ли еще идти под венец. Она поинтересовалась у поклонников, как они относятся к ее решению. Как известно, артистка только один раз была в официальном браке, несмотря на большое количество романов в ее жизни. Ее мужем был азербайджанский режиссер Аслан Ахмадов, от которого звезда родила сына, и с которым развелась в 2021 году.

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