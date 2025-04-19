Женщина опубликовала новое фото в сети.

Жена известного украинского певца Дмитрия Монатика - Ирина - показалась после рождения третьего ребенка.

В конце 2024 года у супругов родился третий сын, которого назвали Леоном. Пока звездные родители публично не показывают его лицо, однако возлюбленная артиста решила опубликовать новое фото в Instagram с прогулки с малышом. В частности, Ирина позировала на камеру с коляской и показала свою стройную фигуру после третьих родов.

"Учимся находить радость в каждом моменте, который дарит жизнь", - подписала кадр Ирина.

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Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами жену Монатика в комментариях:

"Вау", - отреагировал на фотографию сам Дмитрий.

"Какая красавица"

"Прекрасная"

"Вот это солнышко"

"Боже, какая ты цветущая и весенняя! Нереальная".

К слову, Дмитрий и Ирина более десяти лет в браке. Они воспитывают троих сыновей: 9-летнего Данила, 7-летнего Платона и 4-месячного Леона.

Напомним, ранее звезда "Крепостной" актриса Анна Сагайдачная впервые показала лицо дочери.

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