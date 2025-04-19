Жена известного украинского певца Дмитрия Монатика - Ирина - показалась после рождения третьего ребенка.
В конце 2024 года у супругов родился третий сын, которого назвали Леоном. Пока звездные родители публично не показывают его лицо, однако возлюбленная артиста решила опубликовать новое фото в Instagram с прогулки с малышом. В частности, Ирина позировала на камеру с коляской и показала свою стройную фигуру после третьих родов.
"Учимся находить радость в каждом моменте, который дарит жизнь", - подписала кадр Ирина.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами жену Монатика в комментариях:
- "Вау", - отреагировал на фотографию сам Дмитрий.
- "Какая красавица"
- "Прекрасная"
- "Вот это солнышко"
- "Боже, какая ты цветущая и весенняя! Нереальная".
К слову, Дмитрий и Ирина более десяти лет в браке. Они воспитывают троих сыновей: 9-летнего Данила, 7-летнего Платона и 4-месячного Леона.
Напомним, ранее звезда "Крепостной" актриса Анна Сагайдачная впервые показала лицо дочери.