Даниил Мирешкин поделился, что сейчас его отношения все менее похожи на брак мужчины и женщины в классическом представлении.

Украинский актер Даниил Мирешкин, который в 2022 году пополнил ряды ВСУ, рассказал, как война в Украине и служба повлияли на его отношения с женой. Звезда картин "Дочки-матери", "Беренштейн", "Я - Надежда" признался, что переживает кризис в браке.

Как известно, артист женат на украинской актрисе, звезде фильма "Черный ворон" Ксении Даниловой. Пара воспитывает дочь Василису, которая в прошлом году пошла в первый класс.

В интервью для OBOZ.UA мужчина не стал скрывать, что война оставила свой отпечаток на его отношениях с любимой. Им сложно сохранять романтические отношения на расстоянии, и сейчас влюбленные очень отдалились. В то же время Даниил отмечает, что Ксения остается для него главной поддержкой в жизни, и он благодарен ей за совместные моменты вместе.

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"А мы не сохраняем отношения - у нас очень сложная ситуация в этом смысле. И я не знаю, как ответить на ваш вопрос... Мы долго боролись за нашу семью. Вместе ли мы сейчас? Я живу дома, когда приезжаю. Мы очень хорошо общаемся с Ксенией. Она невероятная часть моей поддержки, титанический генератор энергии, охраняющий меня. В каком-то смысле у нас все хорошо, но не знаю, можно ли это назвать отношениями мужа и жены", - отметил актер.

Мирешкин говорит, что сейчас у него нет ни сил, ни времени полностью посвящать себя отношениям, чтобы наладить ситуацию. Поэтому пока он оставил ситуацию такой, как она есть, и продолжает службу.

"И у меня уже даже нет сил включаться в этот вопрос, будто отпустил историю - вот как есть и все. Слава Богу, мы поддерживаем друг друга, воспитываем совместно нашего ребенка. Виновата ли в этом всем война? Безусловно, она тоже наложила отпечаток", - добавил кинозвезда.

Военный признался, что Данилова не сразу поддержала его решение пойти в ВСУ. Она была против такого шага из-за страха. Женщина переживала за жизнь любимого и боялась, что не справится с бытом сама.

"Я думаю, что, как и у всех, у нее был страх за меня. Плюс страх ответственности, которая ложилась на ее плечи. Тогда на ней оставались наша дочь Василиса, моя младшая сестра, собака и она сама. В начале вторжения я вывез девушек на запад Украины. И оставил фактически одних на себя. Старшей стала Ксюша, за которую на самом деле во многом в нашей совместной жизни я нес ответственность. Все наше совместное существование так было. В конце концов мы таки пришли к согласию в этом решении. Сейчас Ксения с Василисой в Киеве, дочь пошла в первый класс", - рассказал защитник.

Напомним, ранее Сергей Жадан рассказал, почему решил мобилизоваться и какую должность сейчас занимает в подразделении. Писатель рассекретил, чем занимается на службе. Как известно, пополнить ряды ВСУ знаменитость решил добровольно и сделал это в прошлом году.

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