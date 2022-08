Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спустя год после венчания сыграл свадьбу со своей супругой Кэрри. 30 июля они отмечали свою первую годовщину, и именно в этот день они решили устроить масштабное празднование.

Об этом сообщает The Sun.

Несмотря на то, что свадьба была пышной, семейство Джонсонов решило немного сэкономить. Например, Кэрри не покупала свадебное платье и даже не шила его у дизайнеров. Она взяла белое платье от модельера Саваны Миллер в аренду всего за 25 фунтов (1128 гривен).

На торжество пришли около 200 гостей, поэтому во дворе особняка Джонсон разместил белую палатку, чтобы уж точно все вместились.

Также отмечается, что банкет был очень разнообразным. По приезду гости могли насладиться коктейлем "Негрони" – сочетанием джина, красного вермута и Кампари с апельсиновой цедрой. А уже на основном столе были барбекю на решетке, лепешки тако, копченая ягнятина, южноафриканские колбаски буреворс и т.д.

Boris Johnson and Carrie to 'throw wedding party' at 'Tory donor's mansion'https://t.co/vs5qcvwDvkpic.twitter.com/SNqQEOTGk7