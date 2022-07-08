Телеведущая решила поддержать Бориса Джонсона. А как она это сделала - смотрите сами.

Украинская телеведущая Леся Никитюк веселит своих поклонников даже во время войны. Таким образом она поднимает наш боевой дух и отвлекает от грустных мыслей.

В этот раз она решила поддержать друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который подал в отставку. В инста-сториз она обнародовала свое фото с прической, как у Джонсона.

Стоит отметить, что его непослушные белые волосы покорили украинцев. Сам он признавался, что с трудом с ними справляется, поэтому у него всегда с собой есть расческа.

Конечно, таким фото Никитюк просто захотела поддержать премьер-министра, а такую прическу сделала с помощью фотошопа. Также она процитировала фразу Джонсона: "Добрый день everybody".

Напомним, ранее Леся Никитюк сообщила трагическое известие. Во время войны погиб молодой парень Ринат, с которым она познакомилась во время съемок программы Ле Маршрутка в Мариуполе.

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