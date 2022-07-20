Зал отреагировал на прощальную речь бурными аплодисментами.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в парламенте с прощальной речью, которую закончил словами Терминатора.

Об этом сообщает Sky News.

Во время речи Джонсон поблагодарил коллег и оппозицию. "Моя миссия закончена. Я хочу сказать "спасибо" всем своим друзьям и коллегам, даже оппозиции хочу поблагодарить!"- заявил Джонсон.

Своему преемнику британский премьер дал несколько советов, в частности "держаться рядом с американцами, защищать украинцев, выступать за свободу и демократию повсюду".

Свою прощальную речь Джонсон закончил эпически - известной фразой Терминатора.

"Hasta la vista, baby! ("До свидания, крошка!"- УНИАН) - сказал уже бывший глава правительства Британии.

Зал отреагировал улыбками и бурными аплодисментами.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера. Джонсон также заявил, что будет оставаться на посту премьера, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и глава правительства.

20 июля состоится последний тур голосования депутатов, в ходе которого будут избраны два финалиста. 21 июля британский парламент уходит на каникулы. За это время члены Консервативной партии по всей стране будут голосовать по почте, чтобы избрать нового лидера. Результат будет объявлено 5 сентября.

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