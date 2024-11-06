Настя Оруджова рассказала, что была вынуждена обратиться к психотерапевту.

Звезда "Женского Квартала", украинская юмористка Настя Оруджова откровенно рассказала об отношении к своему телу. Актриса призналась, что у нее было расстройство пищевого поведения.

Артистка поделилась, что на протяжении жизни она всегда контролировала вес своего тела. Обычно она худела с помощью интервального голодания и отказа от углеводов. Однако после начала полномасштабного вторжения, из-за влияния стресса, Настя не могла контролировать вес. Организм сложно переживал все, что происходило в первые месяцы большой войны.

В итоге у юмористки произошел нервный срыв из-за того, что она снова начала набирать вес. Тогда женщина поняла, что не может сама помочь себе. Она настолько корила себя, что даже начала причинять физическую боль себе. Это и стало причиной того, что Оруджова обратилась за помощью к психотерапевту.

"У нас были съемки "Квартала" через две недели. И я думаю, как раз подсохну за это время. Но я не знала, что уже на тот момент у меня было заболевание - гипотиреоз (состояние, возникающее из-за снижения функций щитовидной железы - УНИАН). Мне нельзя было мало есть. А я наоборот очень мало ела и набирала вес. И где-то на день 4, когда я очень голодная, очень злая, я взвешиваюсь и понимаю, что у меня плюс 400 граммов. Я так разозлилась, что начала сначала бить себя по ногам. Потом по животу, а потом по лицу. И после этого я поняла, что, если я уже причиняю себе вред, то надо уходить", - рассказала актриса.

Напомним, ранее Анастасия Оруджова закрутила новый роман. Она призналась, как долго находится в отношениях и показала своего бойфренда.

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