Анастасия Оруджова рассказала, чем занимается ее избранник.

Известная украинская юмористка, звезда "Лиги Смеха" и "Женского Квартала" Анастасия Оруджова поделилась подробностями личной жизни. Артистка призналась, что сейчас ее сердце занято.

По словам 31-летней актрисы она уже длительное время находится в отношениях, однако только сейчас решила признаться, что больше не одинока. Настя говорит, что это первые ее такие серьезные отношения в жизни. Бойфренда Оруджовой зовут Руслан, он работает сценаристом. Пара уже даже живет вместе. Они находятся в отношениях больше года.

"Да, у меня есть любовь сейчас - Руслан. Он сценарист. Это мои первые серьезные отношения. Для меня все пока немножко непонятно до конца. Он человек, который поддерживает меня во всем, если я даже не была права. Заботится обо мне, уважает мои "загоны". И он мой медвежонок. Живем вместе с января. Впервые так. И это не так просто заходить в отношения в 31 год. И все не так случилось, как я представляла, но мне нравится", - поделилась Анастасия.

Юмористка призналась, что раньше у нее было много комплексов относительно внешнего вида. Однако именно любимый помог ей побороть многие из них. С Русланом звезда научилась полностью принимать свое тело и чувствовать себя комфортно в любом весе.

"Был момент, когда некоторые части тела трогать было нельзя. Мой живот всегда нельзя было трогать. Я не говорила этого, но всегда перекладывала руку. Я не любила этого, для меня это триггерный момент. Потом он начал целовать и обнимать мой живот, говоря, что любит его и ему приятно трогать его. Мне это дает уверенность и абсолютный комфорт. Нет никакого осуждения. Он показывает мне, что он меня принимает", - рассказала Оруджова.

Напомним, ранее звезда "Женского квартала" рассказала о горе в семье. Александра Машлятина сообщила о тяжелой утрате.

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