Реперка рассказала о преимуществах жизни в селе.

Известная украинская рэперша alyona alyona рассказала о своей жизни в селе, где она живет со своим избранником-музыкантом уже несколько лет. Представительница Украины на "Евровидении-2024" раскрыла, какая сумма ей нужна на жизнь в Ивано-Франковской области, куда она переехала из Киева в 2023 году.

В комментарии для проекта "Тур звездами" знаменитость поделилась, что после переезда в Выгоду ее расходы значительно уменьшились. В частности, в среднем артистка тратит примерно две тысячи долларов. В эту сумму входит оплата арендованного жилья, обслуживание авто, расходы на продукты и лекарства.

"Здесь (на Ивано-Франковщине - УНИАН) я трачу меньше, потому что меньше где-то езжу. Если учитывать аренду жилья, здоровье, автомобиль и питание, то это где-то 2 тысячи долларов в месяц", - рассказала исполнительница.

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По ее словам, она наслаждается жизнью в селе, и точно не жалеет о своем решении о переезде к любимому. Она давно мечтала жить в более спокойном регионе и иметь возможность проводить много времени на природе.

"Крути не крути, а я из села. То, что у тебя есть доступ к природе, очень важно. Думаю, что полномасштабное вторжение просто усилило и вытащило все то, что тебе нравилось, но ты об этом забыл из-за своей карьеры и работы. Дофамин, я могу съесть шоколадку и я счастлива. А вот серотонин - это восход и закат солнца, пойти в лес по грибы, увидите заснеженные деревья. Это то счастье, которого не хватает", - сказала артистка.

Рэперша добавила, что планирует приобрести свое жилье, в частности, частный дом. Она хочет стать владелицей дома в Ивано-Франковской области, чтобы также высаживать на своем огороде фрукты и овощи. Садоводством alyona alyona начала заниматься с 2023 года и даже на маленьком балконе высаживает цветы.

"Я по клумбам. Растения сажать это мое. У меня есть клочок земли под балконом, так я уже и на балконе посадила тюльпаны и нарциссы", - отметила звезда.

Напомним, ранее alyona alyona ответила на хейт в сети относительно ее внешнего вида. Артистка пожаловалась на самочувствие и рассказала о проблемах со здоровьем. На фоне этого пользователи в сети предположили, что болезни артистки связаны с лишним весом. Рэперша отреагировала на упреки и ответила, действительно ли ее вес влияет на ее состояние.

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