Реперка также ответила, готова ли она снова попробовать свои силы на международном конкурсе.

Известная украинская рэперша alyona alyona alyona, которая вместе с певицей Jerry Heil заняла третье место на конкурсе "Евровидение-2024", рассказала об их отношениях. Знаменитость поделилась, поддерживают ли они связь после успеха на шоу, а также призналась, готова ли снова пройти испытание конкурсом.

В комментарии для программы "Ближе к звездам" исполнительница поделилась, что поддерживает связь с коллегой, однако, по ее словам, это не дружба в классическом ее понимании. Артистки преодолели сложный путь вместе, чтобы достичь такого непревзойденного результата на Евровидении. Это, как говорит Алена, их очень сблизило, однако после конкурса каждый из них пошел своим путем.

"Мы совершенно разные и сказать, что мы могли быть друзьями, которые днями висят на телефоне - нет. Но любой совместный труд, он очень сближает людей. Я знаю о ней то, что не знает никто. То есть это не та дружба, наверное, в типичном понимании, понятия дружба", - отметила alyona alyona.

Кроме того, рэперша объяснила, готова ли снова попробовать свои силы на Евровидении и представить Украину на международной арене уже как сольная артистка. Сейчас, призналась знаменитость, она решила внести некоторые изменения в свое творчество, поэтому пока не планирует участвовать в подобных конкурсах.

Сольно, наверное, пока нет. Моя музыка сейчас проходит этап трансформации от какого-то более старого рэпа, который я делала в 2019-2020 годах и более к такой более легкой музыке", - добавила звезда.

Напомним, ранее alyona alyona рассказала о своей депрессии, которая длилась более года. Артистке пришлось обратиться к психологу и психиатру, чтобы выявить эту проблему.

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