Алена также призналась, как это удалось выяснить.

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко впервые рассказала о расстройстве у 6-летнего сына Алексея.

Об этом она сообщила в своем Instagram. По словам Алены, все началось с проверки мальчика на одаренность и способности. Алексей хорошо разбирается в математике, поэтому звездная мама решила, чтобы он сдал различные тесты на уровень IQ.

"Этот процесс состоял из трех встреч с ребенком, где с ним разговаривали психологи, делали тесты и наблюдали за поведением, одной встречи со мной, разговором с учителями в школе, заполнения мной множества психологических опросов. Это был тест не только чисто на определение одаренности ребенка, но и для понимания его ментального состояния и проверки СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности, - ред.)", - написала Шоптенко.

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Позже Алена рассказала о результатах проверки. Специалисты обнаружили, что у ее сына уровень IQ выше среднего, но также отметили, что у мальчика смешанное расстройство поведения и эмоций. Об этом она написала так:

"Уровень IQ Алексея выше среднего, несмотря на то, что тест он проходил не на родном языке. Однако ему еще и определили смешанное расстройство поведения и эмоций. Надо нам над этим работать. И здесь я, мягко говоря, очень расстроилась, потому что считала его резкие перепады настроения и экспрессивность особенностью темперамента и развития. Не знаю, до сих пор перевариваю".

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала о проблемах в воспитании приемной дочери. Она рассказала, что у 9-летней Ангелины нарушение интеллектуального развития.

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