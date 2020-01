"Леху в президенты РФ": Панин резко раскритиковал Путина

Тогда меня интересовали только деньги и моя успешная жизнь. Жаль что нельзя повернуть время назад. Сейчас я бы спросил кто убил Немцова, Политковскую и Литвиненко. Почему какие-то враги 😎 разграбили страну и лишили стариков пенсии. Почему не спасли детей в Беслане.... и отравили людей газом в Норд-Осте. Путин хороший ! Он просто не в курсе ! Он бы помог и всех наказал ! Мне кажется во всём виновата Америка 🇺🇸 и Европа.🇪🇺 Они нам завидуют и хотят что бы мы погибли ! Я очень жду когда будут следующие выборы что бы мы снова доказали всему миру что наша демократия самая настоящая ! Все на выборы ! На самые честные выборы в мире ! А ещё предлагаю скинуться Всей страной на букет цветов для Валентины Матвиенко ! Она же женщина... РОССИЯ ВПЕРЁД ! АМИНЬ ! 🙏 #Путин #ВладимирПутин #Россия #Страна #ЛучшаяСтрана #ВсеДерьмоТолькоМыХорошие #РоссияВперёд #АлексейПанин #Панин

