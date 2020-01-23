"Леху в президенты РФ": Панин резко раскритиковал Путина
Скандальный актер Алексей Панин жалеет о том, что раньше его интересовали только деньги и успешная жизнь, поэтому он не критиковал президента России Владимира Путина.
Об этом российский актер написал на своей странице в Instagram.
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«Жаль, что нельзя повернуть время назад. Сейчас я бы спросил, кто убил Немцова, Политковскую и Литвиненко. Почему какие-то враги разграбили страну и лишили стариков пенсии. Почему не спасли детей в Беслане... и отравили людей газом в Норд-Осте. Путин хороший! Он просто не в курсе! Он бы помог и всех наказал!» - написал Панин.
Также Алексей Панин иронически напомнил россиянам, что «во всём виновата Америка и Европа. Они нам завидуют и хотят, чтобы мы погибли».
«Я очень жду, когда будут следующие выборы, чтобы мы снова доказали всему миру, что наша демократия самая настоящая! Все на выборы! На самые честные выборы в мире!», - саркастически подметил Алексей Панин.
Тогда меня интересовали только деньги и моя успешная жизнь. Жаль что нельзя повернуть время назад. Сейчас я бы спросил кто убил Немцова, Политковскую и Литвиненко. Почему какие-то враги 😎 разграбили страну и лишили стариков пенсии. Почему не спасли детей в Беслане.... и отравили людей газом в Норд-Осте. Путин хороший ! Он просто не в курсе ! Он бы помог и всех наказал ! Мне кажется во всём виновата Америка 🇺🇸 и Европа.🇪🇺 Они нам завидуют и хотят что бы мы погибли ! Я очень жду когда будут следующие выборы что бы мы снова доказали всему миру что наша демократия самая настоящая ! Все на выборы ! На самые честные выборы в мире ! А ещё предлагаю скинуться Всей страной на букет цветов для Валентины Матвиенко ! Она же женщина... РОССИЯ ВПЕРЁД ! АМИНЬ ! 🙏 #Путин #ВладимирПутин #Россия #Страна #ЛучшаяСтрана #ВсеДерьмоТолькоМыХорошие #РоссияВперёд #АлексейПанин #Панин
Многие подписчики поддержали Панина:
«Свобода слова - так важно сейчас в наше время не простое... Правда стоит того, чтобы о ней говорить...»;
«Леху в президенты!!!»;
«Что твориться, а? Я с Паниным согласна»;
«Вот уверен, что Панин спросил бы у Путина», - писал подписчики Панина.
Как сообщал УНИАН, скандальный российский актер Алексей Панин начал новый год с того, что раскрыл свои вкусы в сексе.