"Леху в президенты РФ": Панин резко раскритиковал Путина

Алексей Панин иронически напомнил россиянам, что "во всём виновата Америка и Европа".

Скандальный актер Алексей Панин жалеет о том, что раньше его интересовали только деньги и успешная жизнь, поэтому он не критиковал президента России Владимира Путина.

Об этом российский актер написал на своей странице в Instagram.

Читайте также"Ни стыда, ни совести": Панин показал "голое" фото своей девушки в оккупированном Крыму

«Жаль, что нельзя повернуть время назад. Сейчас я бы спросил, кто убил Немцова, Политковскую и Литвиненко. Почему какие-то враги разграбили страну и лишили стариков пенсии. Почему не спасли детей в Беслане... и отравили людей газом в Норд-Осте. Путин хороший! Он просто не в курсе! Он бы помог и всех наказал!» - написал Панин.

Также Алексей Панин иронически напомнил россиянам, что «во всём виновата Америка и Европа. Они нам завидуют и хотят, чтобы мы погибли».

«Я очень жду, когда будут следующие выборы, чтобы мы снова доказали всему миру, что наша демократия самая настоящая! Все на выборы! На самые честные выборы в мире!», - саркастически подметил Алексей Панин.

Многие подписчики поддержали Панина:

«Свобода слова - так важно сейчас в наше время не простое... Правда стоит того, чтобы о ней говорить...»;

«Леху в президенты!!!»;

«Что твориться, а? Я с Паниным согласна»;

«Вот уверен, что Панин спросил бы у Путина», - писал подписчики Панина.

Как сообщал УНИАН, скандальный российский актер Алексей Панин начал новый год с того, что раскрыл свои вкусы в сексе.