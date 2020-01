Панин начал новый год с признаний в любви к БДСМ-сексу

Краткий СЕКС-ЛИКБЕЗ для Российских граждан из Википедии. 🔞 Фи́стинг (от англ. fist — кулак) — сексуальная практика,которая подразумевает введение нескольких пальцев (фингеринг) или кулака одной или нескольких рук в вагину или анус.✊🤞 Анальный фистинг подразумевает введение пальцев (фингеринг) или кулака в анус. В отличие от вагинального фистинга анальный может практиковаться как женщинами, так и мужчинами. Стимулирующим фактором в данном случае является раздражение нервных окончаний в области ануса. У мужчин также оказывается давление на простату, а у женщин, возможно, воздействие на точку G через стенку прямой кишки. 🤜🤚 Футфистинг (англ. Foot fisting, от foot «ступня ноги») подразумевает введение в вагину или анус не руки, а ступни ноги.🦶 Золотой дождь— сексуальное удовольствие, связанное с мочеиспусканием на полового партнёра. 💦☂️ Бисексуальность (англ. bisexuality) — романтическое и сексуальное влечение и/или сексуальная активность по отношению и к мужчинам, и к женщинам. Бисексуальность также может быть определена как романтичное и сексуальное влечение к более чем одному полу или гендеру или к людям любого пола или гендерной идентичности, что также известно как пансексуальность. 👨‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👩 🏳️‍🌈 Страпо́н (англ. strap-on, что примерно можно перевести как «на ремне») — фаллоимитатор, состоящий из трусиков-ремешков и насадки в виде фаллоса. Типичные размеры насадки-фаллоса: длина 16—20 см, диаметр 3—4 см (однако бывают как бо́льшие, так и меньшие). Страпоны также иногда называют фаллопротезами. Может использоваться как женщинами, желающими играть в сексе активную роль, так и мужчинами (при слабой эрекции и для осуществления двойного проникновения). Страпоном могут пользоваться люди любой сексуальной ориентации.🍆🌽 #секс #любовь #бдсм #lovewins #lovewins🌈 #АлексейПанин #Панин #жизнь #добро #удовольствие #радость

A post shared by А Панин (@actor_ap) on Jan 2, 2020 at 6:51am PST