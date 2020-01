"Как пройти в пивную?" Панин показал, чему учит 11-летнюю дочь (видео)

Учим язык! 📚 Испания держись! 🇪🇸 #АлексейПанин #Панин #АннаПанина #язык #иностранныйязык #испания🇪🇸 #испания #Европа 🇪🇺

A post shared by А. Панин. 🌈 (@actor_ap) on Jan 17, 2020 at 12:29am PST