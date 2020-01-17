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"Как пройти в пивную?" Панин показал, чему учит 11-летнюю дочь (видео)

12:15, 17 января 2020
Звезды
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Видео, на котором дочка пытается учить испанский, Панин опубликовал на своей странице в Instagram.

На видео Алексей Панин спрашивает у дочери, как будет на испанском слово «пивная». На что она отвечает, что нужно обязательно найти это слово.

После чего она находит фразу «как пройти в пивную?» и произносит ее на испанском.

Подписчики Алексея Панина отметили, что дочка вся в папу:

«На папу очень похожа»;

«Глаза и взгляд батины», - писали они.

Как сообщал УНИАН, скандальный российский актер Алексей Панин процитировал известного индийского йогина Садхгуру, который считает, что человек не должен себя идентифицировать с мужчиной или женщиной.

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Теги: #Алексей Панин