"Как пройти в пивную?" Панин показал, чему учит 11-летнюю дочь (видео)
Скандальный российский актер Алексей Панин решил научить свою 11-летнюю дочь Анну испанском языку.
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Видео, на котором дочка пытается учить испанский, Панин опубликовал на своей странице в Instagram.
На видео Алексей Панин спрашивает у дочери, как будет на испанском слово «пивная». На что она отвечает, что нужно обязательно найти это слово.
После чего она находит фразу «как пройти в пивную?» и произносит ее на испанском.
Подписчики Алексея Панина отметили, что дочка вся в папу:
«На папу очень похожа»;
«Глаза и взгляд батины», - писали они.
Как сообщал УНИАН, скандальный российский актер Алексей Панин процитировал известного индийского йогина Садхгуру, который считает, что человек не должен себя идентифицировать с мужчиной или женщиной.