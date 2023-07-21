Рассказываем, что хорошо помогает от мучнистой росы на любых посадках.

От грибкового заболевания под названием "мучнистая роса" страдают практически все посадки - от овощей от ягод и кустарников. Именно поэтому каждый второй дачник пытается выяснить, как избавиться от мучнистой росы на крыжовнике, огурцах, смородине и других культурах. УНИАН выяснил самый лучший метод и готов им поделиться.

Сода от мучнистой росы на крыжовнике и смородине

Несмотря на обилие специальных препаратов, народные средства продолжают быть достойной альтернативой разным жидкостям в баночках с красивыми этикетками. Известно, что сода от мучнистой росы на смородине и крыжовнике так же эффективна, как и разрекламированные химические средства.

Рассказываем, как приготовить содовый раствор от мучнистой росы на этих ягодах:

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2 ст.л соды растворить в 2 л воды;

добавить 1 ст.л моющего для посуды;

перемешать раствор и перелить его в удобную бутылку с пульверизатором.

Таким народным средством можно и нужно обрабатывать посадки утром или вечером, когда солнце не слишком агрессивно. Периодичность - каждые 3-5 дней до полного уничтожения грибка.

Пищевая сода от мучнистой росы на огурцах - рецепт

Те дачники, которые успешно использовали содовый раствор на ягодах, часто спрашивают, можно ли опрыскивать огурцы содой для избавления от той же мучнистой росы. Ответ положительный - да, чудо-порошок отлично "убивает" грибок и на овощах. Вам нужно:

в теплой воде растворить 3 ст.л соды;

в отдельной емкости размягчить 50 гр хозяйственного мыла;

добавить его к соде с водой;

перемешать раствор, перелить в бутылку с пульверизатором.

Обрабатывать огурцы нужно шесть раз в день 1 раз в неделю, если грибок уже появился. В случае, когда вам нужна профилактика, хватит и 1 раза в две недели. Кстати, пищевая сода успешно борется не только с мучнистой росой, но и с вредителями, а также улучшает урожайность и вкус плодов.

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