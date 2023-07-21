От грибкового заболевания под названием "мучнистая роса" страдают практически все посадки - от овощей от ягод и кустарников. Именно поэтому каждый второй дачник пытается выяснить, как избавиться от мучнистой росы на крыжовнике, огурцах, смородине и других культурах. УНИАН выяснил самый лучший метод и готов им поделиться.
Сода от мучнистой росы на крыжовнике и смородине
Несмотря на обилие специальных препаратов, народные средства продолжают быть достойной альтернативой разным жидкостям в баночках с красивыми этикетками. Известно, что сода от мучнистой росы на смородине и крыжовнике так же эффективна, как и разрекламированные химические средства.
Рассказываем, как приготовить содовый раствор от мучнистой росы на этих ягодах:
- 2 ст.л соды растворить в 2 л воды;
- добавить 1 ст.л моющего для посуды;
- перемешать раствор и перелить его в удобную бутылку с пульверизатором.
Таким народным средством можно и нужно обрабатывать посадки утром или вечером, когда солнце не слишком агрессивно. Периодичность - каждые 3-5 дней до полного уничтожения грибка.
Пищевая сода от мучнистой росы на огурцах - рецепт
Те дачники, которые успешно использовали содовый раствор на ягодах, часто спрашивают, можно ли опрыскивать огурцы содой для избавления от той же мучнистой росы. Ответ положительный - да, чудо-порошок отлично "убивает" грибок и на овощах. Вам нужно:
- в теплой воде растворить 3 ст.л соды;
- в отдельной емкости размягчить 50 гр хозяйственного мыла;
- добавить его к соде с водой;
- перемешать раствор, перелить в бутылку с пульверизатором.
Обрабатывать огурцы нужно шесть раз в день 1 раз в неделю, если грибок уже появился. В случае, когда вам нужна профилактика, хватит и 1 раза в две недели. Кстати, пищевая сода успешно борется не только с мучнистой росой, но и с вредителями, а также улучшает урожайность и вкус плодов.