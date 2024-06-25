Подкормку растений можно очень легко сделать из перепревшей органики.

Не все огородники и садоводы-любители четко понимают, в чем разница между компостом и биогумусом, а также навозом. Компост (другое название перегной) получается после того, как на протяжении пары месяцев перегниют перемешанные вместе и отлежавшиеся остатки земли, сорняков и других растений.

Навозом называют удобрение, которое получается благодаря смешиванию экскрементов сельскохозяйственных животных (например, коней и коров) с их подстилкой. А вот с биогумусом ситуация сложнее - это органические удобрения, переработанные красными калифорнийскими дождевыми червями.

Что лучше - перегной или гумус, полученный благодаря работе червей

Считается, что в биогумусе, в отличие от перегноя, нет семян сорняков, туда не попадают разные болезненные организмы. Кроме того, еще один плюс - у него не отвратительный запах.

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В биогумусе есть натуральные стимуляторы роста - соли-гуматы, а также макро- и микроэлементы. Такое удобрение может быть в гранулированной и жидкой формах, а также есть его смеси с грунтом.

Эксперты отмечают, что растения могут усвоить только те органические вещества, которые способны раствориться в воде. Когда в теплой воде несколько дней настаивается навоз или перегной и получается темная жидкость - именно в ней и содержатся водорастворимые органические вещества.

Был проведен такой опыт - биогумус в сыпучей форме попытались растворить в воде, и жидкость почти не изменила цвет, а само удобрение не полностью растворилось. В связи с этим некоторые эксперты считают, что хоть такое удобрение и содержит много полезных веществ, но растения их не могут усвоить.

Вот что лучше для огорода перегной или навоз - как правильно использовать подкормки

В весенний период огородники советуют применять перегной - растения можно садить в полуразложившейся органике. В это же время также не запрещено применение навоза, вот только один нюанс - его нельзя использовать без предварительного разведения с другими ингредиентами. Еще одно правило - он обязательно должен быть перепревший - то есть до года находиться в процессе перепревания.

Летом можно местами использовать компост, например, присыпать им корни растений, если грунт выветрился или просел.

Такую смесь для удобрения можно сделать из навоза:

200 граммов навоза, например, коровяка;

10 литров воды;

1 чайная ложка сульфата калия;

1 чайная ложка суперфосфата;

1 чайная ложка мочевины.

Такой может быть первая подкормка растений. Во время второй в смесь, кроме навоза, можно добавить еще нитрофоску и золу.

Из перепревший органики тоже можно сделать жидкое удобрение - для этого ее нужно залить теплой водой, а потом настоять на протяжении 3-4 дней. Полученной темной жидкостью можно подкармливать растения.

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