Из кисломолочки можно сделать натуральный стимулятор роста некоторых растений.

Опытные огородники знают, что можно поливать кефиром и как это правильно делать, чтобы растения лучше развивались и дали отличный урожай.

Считается, что такой кисломолочный продукт способствует укреплению иммунитета растений, а это, в свою очередь, поможет им бороться с разными заболеваниями. Еще ему приписывают антибактериальные свойства. Кисломолочные продукты - это ценное удобрение, в их состав входят фосфор, калий и азот.

Раствором из кисломолочки эксперты советуют обрабатывать помидоры и огурцы. Еще такая подкормка может принести пользу разным цветам, в том числе пионам.

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Как поливать огурцы кефиром - важные правила

Необходимо приготовить десятипроцентный водный раствор из продукта. Эту кисломолочку нужно налить в теплую воду, которой сначала стоит дать отстояться.

Для подкормки понадобятся:

1 литр кисломолочки;

10 литров воды.

Если просроченный кефир - удобрение не получится (у продукта не должен измениться запах, цвет, недопустимо наличие плесени). Готовый раствор нужно залить в огуречную прикорневую канавку по окружности в 10-15 сантиметрах от стебля растения. Кроме того, огурцы нужно опрыскать по листу. Обработку советуют проводить раз в две недели.

Как кефиром поливать помидоры

Подкормка таким кисломолочным продуктом сейчас особенно эффективна, поскольку томаты как раз завязываются.

Если вы хотите, чтобы растение получило дополнительное питание, и была проведена профилактика заболеваний, сделайте такой раствор:

1 литр кисломолочного продукта;

8 литров воды.

Томаты нужно вечером полить под корень. Важно, чтобы на растения не попадал солнечный свет, тогда средство будет медленно испаряться, и помидоры получат больше питательных веществ. Подкармливать томаты таким раствором можно не более чем три раза на протяжении недели.

Можно ли подкормить рассаду помидор кефиром

Когда рассада томатов еще молодая, такую кисломолочку можно использовать для приготовления натурального стимулятора роста.

Вот что нужно использовать:

1 литр кисломолочки;

200 миллилитров древесной золы;

несколько капель йода.

Зола с кефиром и водой должна быть отлично перемешана. Такой раствор необходимо оставить в покое на двое суток. После этого домашним биостимулятором можно поливать молодую рассаду в период цветения. Использовать такую самодельную подкормку советуют два раза на протяжении недели.

Какие цветы любят кефир, и как их правильно подкормить

Молочную кислоту любят гортензии, поэтому многие цветочники советуют поливать эти растения таким кисломолочным продуктом.

Можете сделать такой раствор для подкормки гортензий:

2 литра кисломолочки;

10 литров воды.

Перед тем, как подкармливать цветы, под куст необходимо вылить минимум ведро воды. После этого можно вылить под корень кефирный раствор.

Кефир для пионов

Любители цветов в самом начале сезона используют кисломолочку для подкормки цветов, чтобы они обильно цвели.

Советуют сделать такой раствор:

1 литр кисломолочного продукта;

5 литров воды.

Продукт нужно тщательно смешать с водой. Потом хорошенько пролейте пионы водой и после этого под корень налейте приготовленную подкормку.

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