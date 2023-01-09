Новая версия песни получилась очень чувственной.

Украинская певица Саша Белина перевела на украинский язык песню российской знаменитости Аллы Пугачевой "Ты на свете есть". Таким образом она решила выразить уважение Примадонне и ее супругу Максиму Галкину за поддержку Украины в развязанной РФ войне.

Украинская версия песни зазвучала по-новому. Белина спела проникновенно, чувственно и очень лирично.

"Так, я знаю те, що ти на світі є. І майже щохвилини згадую тебе, в тобі живу уві сні і наяву. І нічого зовсім не чекаю я. Знаєш, все, чого я хочу, тінню промайнувши, у твоїм житті - кілька кроків все ж пройти. Пройти, не піднімаючи очей. Пройти, не полишаючи слідів. Хоч раз пройти лишень далеким обрієм твоїм", - поет Белина.

Известно, что оригинал песни был написан еще в далеком 1987 году.

Почему Белина решила поддержать Аллу Борисовну и Максима Галкина

Российские знаменитости в первый день большой войны осудили преступный режим Кремля. Они выехали из страны-агрессора в Израиль. После этого они стали нежелательными на родине.

Недавно Максим Галкин и вовсе на концерте в Дубае выкрикнул "Героям слава" в ответ на "Слава Украине". Примадонна же полностью поддерживает своего супруга.

Вас также могут заинтересовать новости: