Теперь, вполне ожидаемо, в России будут истерить и поливать грязью артиста после его фразы.

В сети расходится видео, на котором известный российский шоумен Максим Галкин произносит фразу "Героям слава!" на сцене во время концерта в Дубае.

Судя по графику, выступление артиста состоялось 4 января. Ему, в отличие от певца Валерия Меладзе, хватает смелости занять однозначную позицию по большой войне в Украине:

"Меня попросили быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным?".

В этот момент кто-то в зале сначала нечетко выкрикнул "Героям слава!", но Галкин это не услышал и переспросил: "Что?". Тогда донеслось: "Слава Украине". Шоумен сразу ответил: "Героям слава!".

Напомним, накануне тоже в Дубае российский певец Валерий Меладзе ответил "Героям слава!" на фразу "Слава Украине!", а позже начал оправдываться и нести чушь о "близких народах" и "конфликте".

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