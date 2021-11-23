Феерическое музыкальное шоу уже стало доброй традицией. В рамках концерта украинские суперзвезды презентуют новые песни и поют уже известные и любимые всеми хиты.

На этот раз шоу было посвящено новогодним праздникам. Артисты не только пели, но и поделились своими праздничными традициями. Так, певица NK презентовала трек под названием "Обидно" и рассказала, что 10 лет назад не любила зимнее время года и пыталась убежать с холода в теплые края. Сейчас же Новый год в дом артистки приходит на несколько дней раньше. Чаще всего NK в новогоднюю ночь работает, поэтому вместе со своей семьей празднует накануне, а уже 1 января певица улетает на отдых.

Участница шоу "Танцы со звездами" и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая вышла на сцену не одна, пару ей составил партнер по шоу Юрий Мешков. Они показали страстный танец под премьерный трек "Автоответчик". В разговоре с Екатериной Осадчей группа также рассказала о своих традициях и призналась, что с 7 по 19 января они чаще всего отдыхают, а в детстве в это время любили колядовать. Музыканты даже продемонстрировали, как звучит на свирели широко известная на весь мир украинская песня "Щедрик".

А вот ПТП вместе с группой MOZGI на "Вечере премьер" презентовал праздничный новогодний трек под названием "ZAVTRA" и прямо на сцене записал с Екатериной Осадчей видео для тикток челленджа.

Не обошлось и без звездных дней рождений. Певица Оля Полякова презентовала дуэтный трек с DZIDZIO под названием "Счастливые люди", и на сцене поздравила артиста с Днем рождения. DZIDZIO вынесли большой желтый торт со специальными не затухающими свечами. Также Полякова призналась, что подарила DZIDZIO ценную шляпу.

Читайте также"Нет спасения": Дзидзьо после развода спел с Пономаревым о страстной любви (видео)В звездном атриуме присутствовали и многие известные гости, среди которых был и судья шоу "Танцы со звездами" Макс Чмерковский. В разговоре с ведущей он поделился, что расстроился, когда Александра Зарицкая покинула паркет.

"Я действительно расстроился, когда Александра Зарицкая покидала паркет. Сегодня я пришел сюда, чтобы увидеть участников шоу в их стихии. Какие они были на паркете, я видел, а какие они профессионалы в своем деле - очень интересно посмотреть. Особенно хочу увидеть выступление MELOVIN, он мне обещал яркое шоу", - сказал Макс Чмерковский.

В зале присутствовал и телепутешественник Дмитрий Комаров, который рассказал как когда-то встречал новогодние праздники вблизи пирамид Майя и увидел там лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука.

Также в праздничном концерте приняли участие: KADNAY и Lida Lee, MELOVIN, TVORCHI, БEZ ОБМЕЖЕНЬ, Александр Пономарев, Артем Пивоваров, Надя Дорофеева, Сергей Бабкин, Ирина Федишин, Michelle Andrade, Анна Буткевич, Wellboy, ВВ.

Кому посвятила свое выступление Jerry Heil вместе с группой КALUSH, и что именно пообещал Дмитрий Комаров подарить Кате Осадчей, смотрите 26 декабря на телеканале 1+1.

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Автор: Диана Могилевич