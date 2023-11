В фильме разворачивается история взаимоотношений двух известных французских дизайнеров.

Недавно в сеть попали первые кадры сериала The New Look, который расскажет об отношениях двух мощных кутюрье XX века, – Коко Шанель и Кристиана Диора. Первые три эпизода фильма выйдут 14 февраля 2024 года.

В ленте роль Шанель исполняет французская актриса Жюльет Бинош, которая известна по фильмам "Английский пациент", "Высшее общество", "Зильс-Мария", а Бен Мендельсон перевоплотится в Диора. Актер в свое время прекрасно сыграл в лентах "Первому игроку приготовиться", "Темные времена". Сериал расскажет о том, как трансформировались отношения между "модными иконами" и как зарождался стиль New Look в послевоенный период в Париже.

Стоит сказать, что изысканный женственный стиль New Look, который Кристиан Диор изобрел в 1940-х годах, в те бурные времена стал не только модным, но и общественно-политическим событием. Мир жадно ждал новых стилей, которые позволили бы женщинам, отдающим предпочтение преимущественно форменной одежде во время войны, самовыразиться и вернуться к изысканному стилю. Кстати, жакеты с завышенной талией и пышные юбки, которые изобрел Диор, сильно контрастировали с неструктурированной одеждой, которая была изюминкой Коко Шанель.

Уместно сказать, что Коко Шанель и Кристиан Диор были кардинально разными личностями: мужчина - закрытым, любил одиночество, занимался садоводством, а Коко Шанель всегда очень ждали как уважаемую гостью в высшем обществе.

Известно, что в новом драматическом сериале мы также увидим истории Ив Сен-Лорана, Пьера Бальмена, Кристобаля Баленсиаги, Юбера де Живанши и Пьера Кардена.

