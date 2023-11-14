Осенью появилось немало достойных фильмов, которые порадуют нас харизматичными героями и интересным сюжетом.

Осень, наверное, является самым благоприятным временем для просмотра разнообразных фильмов и сериалов. А в этом году осенью мир увидело немало интересных новинок, которые достойны внимания ярых киноманов.

Мы отобрали для вас несколько самых интересных с непредсказуемым сюжетом и непростыми героями.

"Марвелы"

Капитан Марвел снова на экранах. Чтобы в очередной раз спасти человечество и преодолеть все препятствия, мужественная героиня Кэрол Дэнверс объединит свои умения и силы с давними подругами – Моникой Рамбо и ее племянницей Камалой Хан.

Дело в том, что во время исследования червоточины, возникшей между вселенными, Кэрол Дэнверс заметила какое-то непонятное явление. Каждый раз, когда она прибегает к своей силе, оказывается в необычном месте. Та же история происходит с Моникой Рэмбо и Камалой Хан. Чтобы все стало на свои места, девушкам стоит встретиться.

"Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях"

Фанаты точно заждались этой новинки. События фильма будут происходить задолго до тех событий, которые мы видели в "Голодных играх" с Дженнифер Лоуренс. Правитель-тиран Панема Кориолан Сноу занимается подготовкой девушки Люси Грей Берд к опасным голодным играм, однако внезапно он начинает испытывать любовь к героине. Как чувства повлияют на развитие событий, точно стоит внимания.

"Наполеон"

Фильм отражает личный взгляд на происхождение Наполеона Бонапарта и его стремительное восхождение к статусу императора на фоне непростых отношений с женой и единственной настоящей любовью – Жозефиной. Любовная линия фильма интересна и запутана. Режиссером драмы является талантливый Ридли Скотт, в роль Наполеона вжился Хоакин Феникс. А возлюбленную Жозефину играет очаровательная Ванесса Кирби.

"Между нами"

Психологический триллер Соломии Томащук "Между нами" снят еще в 2021 году, а с недавних пор фильм наконец-то могут посмотреть зрители. В основе сюжета-история двух женщин Саши и Ани, которые погрязли в своих проблемах. Саша из-за своих зависимостей не может построить нормальные отношения со своим мужем. А Аня также не может решить проблемы, связанные с родным сыном. Роковые обстоятельства вынуждают Аню принять внезапное решение. Зрители точно будут в восторге от напряженного сюжета.

Стоит сказать, что ленту впервые увидели в Сеуле на масштабном мероприятии - Seoul International Women's Film Festival. В этом году лента получила несколько наград New York International Women's Festival.

"Опавшие листья"

Новая работа культового режиссера Аки Каурисмяки. Случайность кардинально меняет жизнь мужчины и женщины, которые находятся в поисках второй половинки. И хотя между ними пробегает искра, на пути к счастливой судьбе этих двух героев не обошлось без препятствий - от утерянных телефонных номеров до ложных адресов, проблемы с алкоголем и бездомной собаки.

Напомним, ранее УНИАН сообщил, что звезда "Игры престолов" намерена сыграть в украинском фильме.

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