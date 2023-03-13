Украинская документалка осталась без "Оскара".

В Лос-Анджелесе, на сцене театра "Долби", состоялась 95-ая церемония награждения премии "Оскар". Уже известно, кто получил заветные статуэтки.

Лучший фильм

Награду за лучший фильм получила работа продюсеров и сценаристов Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта - американская фантастическая комедия "Все везде и сразу". Оно обошла "Аватар: Путь воды", "Банши Инишерина", "Элвиса" и другие фильмы.

Лучший режиссер

"Оскар" за лучшую режиссерскую работу получили Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт. Статуэтку им принес фильм "Все везде и сразу". Им удалось обойти даже Стивена Спилберга.

Лучшая мужская роль

Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер, который сыграл главного героя в фильме "Кит". Ради роли ему пришлось носить тяжелый костюм. Критики и зрители хорошо восприняли возвращение актера в кино.

Лучшая женская роль

Фильм "Все везде и сразу" принест еще одну статуэтку. В этой категории победу одержала Мишель Йео. Она обошла Кейт Бланшет, Ану де Армас, Мишель Уильямс и других.

Лучшая мужская роль второго плана

"Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана получил Ке Хюи Куан. Фильм "Все везде и сразу" стал по-настоящему оскароносным.

Получив награду, актер плакал и не мог сдержать эмоции. Ке Хюи Куан сказал прямо со сцены: "Мама, я получил "Оскар!".

Лучшая женская роль второго плана

Актриса Джейми Ли Кертис обошла Анджелу Бассет, Керри Кондон и других артисток. Победу ей принес фильм "Все везде и сразу".

Лучший оригинальный сценарий

И еще один "Оскар" получает фильм "Все везде и сразу". Сценарий кинокартины обошел "Банши Инишерина", "Фабельманов" и "Треугольник печали".

Лучший адаптированный сценарий

"Оскар" в этой номинации получила Сара Полли, которая создала сценарий к фильму "Женские сплетни".

Лучшие визуальные эффекты

Не обделили вниманием и фильм "Аватар: Путь воды". Кинокартина получила "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.

Лучшее музыкальное дополнение

"Оскар" за лучшую музыку к фильму получила кинокартина "На Западном фронте без перемен".

Лучший игровой короткометражный фильм

Статуэтку в данной номинации получила работу "Прощание по-ирландски".

Лучший дизайн костюмов

Критики оценили работу костюмеров над фильмом "Чёрная пантера: Ваканда навсегда".

Лучший оригинальный саундтрек

Статуэтку Фолькер Бертельманн, фильм "На Западном фронте без перемен".

Лучший саундтрек

"Оскар" в данной категории получил трек Naatu Naatu из индийского блокбастера RRR режиссера С. С. Раджамули.

Лучший грим и причёски

Статуэтку вручили фильму "Кит". В этом фильме действительно пришлось потрудиться над образом главного героя.

Лучший фильм на иностранном языке

"Оскар" получил немецкий фильм "На Западном фронте без перемен".

Лучший монтаж

Еще один "Оскар" принес фильм "Все везде и сразу".

Лучший документальный фильм

Как оказалось, фильм "Навальный" о российском оппозиционере обошел документалку украинского производства "Дом из заноз".

Лучший документальный короткометражный фильм

"Оскар" получила короткометражная документалка "Заклинатели слонов".

Лучшая операторская работа

Статуэтку получил Джеймс Френд за фильм "На западном фронте без перемен".

Лучший мультфильм

Как и прогнозировали букмекеры, награду получил "Пиноккио Гильермо дель Торо".

Лучший короткометражный мультфильм

Статуэтку получил мультик "Мальчик, Крот, Лис и Конь"

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