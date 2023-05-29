Фанаты поблагодарили актеров за то, что они не забывают о нашей стране.

Звезды сериала "Сверхъестественное" поддержали Украину и напомнили пользователям о полномасштабной войне, которую развязала Россия. Актеры показались с флагом нашей страны.

Фотографией на своей странице в Instagram поделился актер Миша Коллинз, сыгравший в сериале Кастиэля. Также на снимке можно заметить и других звезд, таких как Рут Коннел, Фелиция Дей, Марк Шеппард и Роберт Бенедикт.

Актеры позируют с поднятыми кулаками вверх. В руках у них флаг Украины. Где было сделано фото - неизвестно.

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"Текущее настроение", - подписал снимок Коллинз и оставил эмодзи в виде желто-голубых сердец.

Пользователи сети поблагодарили актеров за поддержку Украины. Фанаты пишут, что благодарны звездам за то, чо они не забывают о нашей стране и напоминают миру о полномасштабной войне. Также многие поинтересовались, почему на фото нет других звезд сериала, таких как Джаред Падалеки и Дженсен Эклз.

Комментаторы пишут:

"Большое спасибо! Вы даже не представляете, как это важно и значимо для нас, как нам приятно, что есть такие люди, как вы, которые нас поддерживают! Я из Бахмута, дома нет, но вера в реальных людей жива как никогда!"

"Мы ценим эту поддержку от всех вас. Алекс, Рути, Роб, Джейк, Марк, Фелиция и конечно же ты, Миша, спасибо всем за поддержку Украины и украинцев. Знать, что людям не все равно. И не боятся это показать. В темные времена важно видеть светлых людей"

"Искренне благодарны вам за поддержку Украины!"

Кто из звезд поддерживает Украину

Многие известные люди выступили против войны в нашей стране. Среди них немало актеров, певцов, моделей. Так, недавно об Украине высказалась победительница Евровидения Loreen. Она отметила, что ей больно смотреть на то, что происходит в нашей стране.

Помимо этого, несколько дней назад режиссер Мартин Скорсезе в Каннах вновь призвал поддержать Украину. А в День вышиванки легенда "Звездных войн" Майк Хэмилл призвал мир "донатить" для помощи нашей стране.

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